國民法官審單親媽悶死6歲兒案 一審判16年5月

由新北地院職業法官與國民法官組成的合議庭今天依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處許女16年5個月徒刑。（資料照）

2023/08/22 16:08

〔記者王定傳／新北報導〕許姓女子去年拿枕頭悶死6歲兒子後，輕生獲救，被依殺人罪起訴，許的律師團主張她遭逢親人過世、婚姻失敗、負債又失業等打擊，重度憂鬱症發作輕生，不信任前夫與娘家而下手帶走小孩，犯後自首，爭取減刑；檢方則以許女犯案時辨識與控制能力正常，亦未自首，她是出於報復前夫而剝奪小孩生命及成長機會，建議量處17年至20年徒刑，由新北地院職業法官與國民法官組成的合議庭今天依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處許女16年5個月徒刑。

檢警調查，許女與前夫離婚後，雙方約定輪流照顧小孩，一人一週，但案發前，許女以各種理由不讓小孩回到前夫家，並編造小孩打疫苗不舒服等理由向老師請假；去年10月19日晚間，許女竟拿枕頭悶死兒子後，留遺書輕生，雖學校已通報許女前夫，但為時已晚，警方破門而入，男童已過世，許女送醫後獲救。

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全案起訴後，許女律師團主張她遭逢親人過世、負債、婚姻失敗、失業等打擊，雖察覺自己精神狀況出問題，因擔心有精神疾病被嫌棄而未求診，案發時重度憂鬱症發作輕生，因不信任前夫與娘家、不忍小孩獨活而下手犯案，犯後自首，並感到懊悔，若重來一次不會再做這樣的決定。

許女律師團爭取許女因精神疾病致辨識與控制能力喪失或顯著降低，適用刑法19條不罰或得減輕其刑，且她犯後自首、情堪憫恕，希望能減刑。

但檢方認為，依據醫院鑑定報告，許女犯案時並無因精神疾病等影響，致辨識與控制能力有喪失或顯著降低情形，且案發後，檢警早已鎖定她涉案，不構成自首規定。

檢方並認為，許女在遺書中對前夫說：「你們家沒資格有我血脈的小孩」，犯後又向護理師說，「想搶法警的槍，槍殺前夫」，自述案發前發現前夫與女子出遊而情緒失控，許女可能是出於報復前夫而殺子，她雖遭遇困難，但娘家有伸援手，前夫也會輪流照顧小孩，每月還會定期匯款，她卻自私地剝奪被害者生命及成長機會，犯後多次說不後悔帶走小孩，建議量處17年到20年之間徒刑。

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