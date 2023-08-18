新北母枕頭悶死6歲兒 檢建議國民法官量刑落在17~20年間

許姓女子去年拿枕頭悶死6歲兒子案，新北地院職業法官與國民法官組成的合議庭審理。（資料照）

2023/08/18 22:04

〔記者王定傳／新北報導〕許姓女子去年拿枕頭悶死6歲兒子後輕生獲救，被依殺人罪起訴，由新北地院職業法官與國民法官組成的合議庭今天繼續審理此案，辯方以許女遭逢親人過世、負債、婚姻失敗、失業等打擊，重度憂鬱症發作輕生，因不信任前夫與娘家而下手帶走小孩，請求減刑；檢方則認為，許女有娘家支援、前夫也有輪流照顧小孩，許女是出於報復前夫而剝奪小孩生命及成長機會，建議量處17年到20年之間徒刑，全案定於下週二宣判。

檢警調查，案發前，許女與前夫已離婚，雙方約定輪流照顧小孩，怎料，去年10月19日，許女竟拿枕頭悶死兒子，留遺書輕生，自己獲救獨活。

請繼續往下閱讀...

檢方將許女送醫鑑定，確認她犯案時並無因精神疾病等影響，致辨識違法能力或控制能力有喪失或顯著降低情形，不適用刑法19條不罰或得減輕其刑。

全案起訴後，辯方仍主張許女案發時因重度憂鬱症發作，想爭取刑法19條不罰或得減輕其刑空間，並以她有留遺書交代是她所為，清醒後有告知警方是自己所為，爭取構成自首。

辯方並主張，許女案發前遭逢親人過世、負債、婚姻失敗、失業等打擊，雖察覺自己精神狀況出問題，因擔心有精神疾病被嫌棄而未求診，案發時重度憂鬱症發作輕生，因不信任前夫與娘家、不忍小孩獨活而下手帶走小孩，犯後懊悔未能與小孩一起離開，若重來一次不會再做這樣的決定，請求以刑法59條「情堪憫恕」酌量減輕其刑。

檢方則引醫院鑑定及員警證詞等證據，向國民法官說明，檢警早已鎖定許女涉案，不構成自首，且她案發時辨識違法與控制能力都正常，不適用刑法19條。

檢方並出示對話記錄指，許女雖在遺書中控訴前夫外遇，但其實她自己也在婚姻中出軌，親密稱呼對話記錄中的男子為「親愛的」，還說要「咬爆你」，甚至告白說，「愛上你跟你在一起」。

檢方並提出許女遺書中對前夫說，「你們家沒資格有我血脈的小孩」，以及案發後曾向護理師說，「想搶法警的槍，槍殺前夫」，自述案發前發現前夫與女子出遊而情緒失控等證據，凸顯許女是出於報復前夫而殺子；但許女否認出於報復心態。

檢方認為，許女確實遭遇困難，但娘家有伸援手，前夫也會輪流照顧小孩，每月還會定期匯款，她卻自私地剝奪被害者生命及成長機會，犯後多次說不後悔帶走小孩，建議量處17年到20年之間徒刑；許女前夫的委任律師說，人生都會遇到困難，但每個生命權都是平等的，沒有人可隨意剝奪他人生命，即使是母親也一樣。本案告訴人之一新北市政府也主張予以重刑以保護兒童權利。

今天庭訊時，許女前夫、許女父母等人均出庭表示意見，提及與孩子相處細節都潸然淚下，許女前夫說，不論如何，小孩都是無辜的，不能傷害小孩，他並提及本案發生後其父親也過世，自己備受打擊；許女父母則替許女求情希望有自新機會。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法