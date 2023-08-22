港男商務裝扮儼然成功人士 台中醫助警逮車手

警方當街逮捕擔任車手的香港籍沈男。（警方提供）

2023/08/22 12:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓醫師上月底接到假投資真詐騙訊息一度信以為真，後察覺有異除報案，並配合將計就計引誘沈姓車手現身面交60萬元，警方當天現場埋伏，見沈男現身立即一擁而上逮人，經查沈男是香港人，犯案前兩天才以觀光名義入境台灣，竟被詐團吸收當車手，訊後全案依詐欺罪嫌送辦，檢方聲押獲准並在近日起訴。

據了解，張姓醫師最近偶然在網路上看到投資訊息，與對方加入LINE好友後，對方每天傳送相關投資股票獲利訊息外，還會不時噓寒問暖，拉近關係，在取得張醫師信任後，開始以各種話術誘騙張參與投資，透過偽造公司資料、收據及交易紀錄等，以機會難得為由，要求張匯款或面交60萬元。

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張後來發現投資手法非一般證券規則，深覺有異轉而向第六分局查證，警方確認是詐騙集團技倆後，以「誘捕偵查」方式，由張配合將計就計引誘詐騙車手現身面交，上月25日張依約前往，警方則在一旁埋伏，見29歲沈姓車手在約定地點現身後，立即一擁而上表明身分逮人。

警方表示，沈男就逮時一身商務裝扮，站在大街上滑著手機，儼然一副成功人士模樣，沒想到光鮮外表下卻是詐團旗下車手，經查沈男是香港人，犯案前兩天才以觀光名義入境台灣，他落網時一再喊冤，辯稱因為在網路上看到徵人資訊，才會隻身前來台灣工作，原以為只是負責幫公司收款，沒想到變成車手。

但警方檢視其通訊軟體聊天紀錄後發現，與其說詞顯有不符及不實，認定他知情，訊後全案依詐欺、洗錢等罪移送台中地檢署偵辦，檢方聲押獲准，也在近日偵結起訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

沈男被捕後一再喊冤，但罪證確鑿。（警方提供）

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