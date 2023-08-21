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72歲老翁砸重金買「魔鏡」想看裸體 面交驚覺被詐騙

一名72歲的老翁，原本以為購買一面神奇的「魔鏡」，可以透過它看見男女裸體，甚至預測未來。魔鏡示意圖。（資料照）

一名72歲的老翁，原本以為購買一面神奇的「魔鏡」，可以透過它看見男女裸體，甚至預測未來。魔鏡示意圖。（資料照）

2023/08/21 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦一名72歲的老翁，原本以為購買一面神奇的「魔鏡」，可以透過它看見男女裸體，甚至預測未來。但當他遠赴東南部的奧里薩邦面交時，才發現自己已經落入詐騙的陷阱，而他早已支付了90萬盧比（約新台幣34.5萬元）。幸運的是，警方已於16日成功逮捕了涉案的3名嫌犯。

綜合外媒報導，72歲的受害者舒克拉（Avinash Kumar Shukla）是透過共同的朋友接觸到嫌犯，而這三名嫌犯偽裝成一家古董銷售公司的員工，向舒克拉透露，有一面神奇的「魔鏡」，不僅可以呈現人們的裸體，還具有預測未來的能力。嫌犯聲稱此「魔鏡」原價達到2000萬盧比（約新台幣767萬元），但表示可以以90萬盧比便宜出售給舒克拉。

報導指出，嫌犯不僅提供了許多虛假的買家使用心得，還虛構出連美國國家航空暨太空總署（NASA）科學家也在使用的假象，讓舒克拉信以為真，誤信了「魔鏡」的神奇功能。然而，當他前往印度東南部的奧里薩邦準備面交時，才驚覺自己陷入了詐騙陷阱，於是憤而報警。幸好，警方採取行動，於16日成功逮捕了涉案的3名嫌犯。

警方表示，這3名涉案嫌犯的年齡介於32歲至46歲之間，均來自西孟加拉邦。當他們被捕時，警方還在他們身上查獲了一輛汽車、現金2.8萬盧比（約新台幣1萬多元）、多份捏造文件以及5隻手機，其中包括介紹「魔鏡」的相關影片。警方目前正在調查，這3名嫌犯到底詐騙了多少無辜的民眾。

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