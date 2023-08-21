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mvdis-gov.cc是假的 連結網址與官網雷同 繳汽燃費險受詐騙

台中市議員張芬郁近日接獲黃姓民眾陳情，差一點被詐騙集團假冒的「燃料稅逾期通知」簡訊所騙，提醒民眾要自行比對正確官網。（記者陳建志攝）

台中市議員張芬郁近日接獲黃姓民眾陳情，差一點被詐騙集團假冒的「燃料稅逾期通知」簡訊所騙，提醒民眾要自行比對正確官網。（記者陳建志攝）

2023/08/21 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕汽車燃料費收費期限七月底剛截止，台中市一名黃姓市民近日收到一則逾期繳納的簡訊，因網址「mvdis-gov.cc」和監理服務網官網「mvdis.gov.tw」雷同，差點就直接繳納，後來才發現非官網，趕緊向民進黨台中市議員張芬郁陳情，張芬郁提醒，「gov.tw」是分辨政府簡訊的線索之一，因詐騙技巧持續進化，民眾收到相關簡訊務必到政府網站確認。

張芬郁表示，該位市民近日收到「燃料稅逾期通知」簡訊，寫著「您的汽燃稅逾期金額六百元，請於二○二三年八月十八日前繳納」，網址則是「mvdis-gov.cc」，由於他是以約定扣款的方式繳稅，懷疑帳戶餘額不足扣款失敗，而且看到網址有「gov」沒有疑心，點選連結再進入填寫「信用卡」資料頁面，後來仔細看網址並比對監理站的官網，才發現正版官網是「mvdis.gov.tw」，差點被騙繳費。

張芬郁表示，詐騙仿官網幾乎一模一樣，因政府一再宣導用網址「gov.tw」做分辨，民眾開始有戒心，但詐團也在進化，開始在網址內使用「gov」讓民眾混淆，她提醒，網址首段是「gov.tw」結尾才是政府專用網址，收到來源不明的簡訊網址千萬別點選連結，可到正版官網比對或電話再次確認或向165專線查詢，才不會上當。

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