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首頁　>　社會

黨主席及黨代表當選名單走漏 民眾黨告黨員2罪碰釘不起訴

台灣民眾黨。（資料照）

台灣民眾黨。（資料照）

2023/08/22 09:57

〔記者錢利忠／台北報導〕台灣民眾黨黨員陳鶴齡遭民眾黨指控，未經民眾黨同意，不法取得「台灣民眾黨第二屆黨主席及黨員代表當選人名單」後，轉傳至「民眾黨黨員溝通平台」LINE群組，因而被民眾黨控告違反營業秘密法及妨害電腦使用等罪；台北地檢署認為，該份名單流傳於民眾黨的內部群組中，並非秘密事項，認定陳男罪證不足，今將他不起訴。

針對民眾黨所提告的營業秘密法，檢方認為，民眾黨為政治團體，並非企業或營利團體，不受營業秘密法所保障；另外，民眾黨另提告妨害電腦使用，檢方則查出，該份名單被放在民眾黨的內部群組中，許多黨員都能閱覽下載，認定陳男不構成妨害電腦使用。

民眾黨指控，陳男以不正方法，無故取得「台灣民眾黨第二屆黨主席及黨員代表當選人名單」PDF檔案的電磁紀錄後，於去年12月14日中午，將該份名單轉傳至「民眾黨黨員溝通平台」群組，因此控告陳男涉嫌違反營業秘密法及妨害電腦使用等罪。

檢方則認為，查無積極證據可證明，陳男有何妨害電腦使用或違反營業秘密法等犯行，因此認定陳男的罪證不足，予以不起訴。

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