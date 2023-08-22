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涉挪用上億公款 圓方創新前董事長徐翊銘夫婦起訴

涉挪用公款上億元，圓方創新前董事長徐翊銘今被起訴。（資料照）

涉挪用公款上億元，圓方創新前董事長徐翊銘今被起訴。（資料照）

2023/08/22 09:30

〔記者錢利忠／台北報導〕圓方創新公司（已下櫃）原名普揚聯合科技，前董事長徐翊銘等經營階層2014年間涉嫌非常規交易，偽造不實請款單據，將公司款項上億元挪為償還其私人債務；台北地檢署今依違反證券交易法之非常規交易、財報不實等罪，將徐翊銘、徐妻李姵儀2人起訴，另建請法院宣告沒收其不法所得1.55億元。

檢調獲報，圓方創新於2014年間進行一筆土地買賣，但徐男等人涉嫌以不實的請款單據，不實預付土地交易等價款，間接造成公司損失上億元，全案經內部人檢舉，全案因此曝光。

2014年間，圓方創新進行位在新竹縣竹東鎮上館段土地的交易案，分期付款期間，徐男等人涉嫌以不實的請款單，使公司支付原本不需支付的款項，相關款項最後沒用於支付土地交易的分期款項，反而被徐男等人挪為私用，造成公司損失上億元。

檢調獲報，國際知名精品旅館管理集團GHM集團，曾於2014年間與圓方創新簽約，計畫投資70億元，合作開發新竹縣竹東鎮的「神去村」，想打造成北台灣規模最大的國際飯店品牌度假村，期間圓方創新進行土地交易，卻涉及在分期付款時涉及不實請款。

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