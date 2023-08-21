別做「山道猴子」！台中南屯警5天抓70件違規 驚悚機車撞擊片示警

警方將以往機車事故製作成宣導片，提醒騎士切莫一時搶快違規，悔恨莫及。（警方提供）

2023/08/21 17:33

〔記者許國楨／台中報導〕Youtube一則影片「山道猴子的一生」近日火速竄紅，描述有些機車騎士熱衷改車、競速的故事，而現實中機車事故也有增加趨熱，隨著暑假將近尾聲且正值鬼月，台中市第四分局展開機車違規大取締，除5天來就取締70件，更將以往機車事故製作成宣導片，提醒騎士切莫一時搶快違規，悔恨莫及。

交通部日前召開道安說明會，公布全國各項交通事故統計數據，其中機車事故件數有增多趨勢，由於騎乘機車行駛道路係「肉包鐵」概念，一旦發生交通事故，輕則皮肉傷，重則小命不保，經統計今年1至7月中市南屯區機車交通事故A2受傷近1300件，佔全般事故近2成，其中騎士年齡層以18至30歲者年輕族群，佔48.7%約近5成最多。

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而隨著暑假將至尾聲，轄區第四分局為全力降低機車族交通事故傷亡，自8月16日至10月15日止，實施為期2個月「防制機車事故精實大執法專案」，另將以往機車族常發生的事故原因製成案例宣導影片，短短23秒影片，直擊各種車禍瞬間，藉此提醒機車族遵守相關交通規則，讓用路人有更安全的道路環境空間。

第四分局表示，經分析機車族交通事故肇因，常見違規態樣以闖紅燈（含左轉）、紅燈右轉、路口未依兩段式左轉等違規居多，年輕騎士、學子等族群血氣方剛，常因一時搶快闖燈、未依兩段式左轉及車前狀況發生交通事故，此次執法將著重於事故熱時，上下班（學）尖峰時段加強執法，截至昨（20）日為止，5天來已取締70件。

四分局長李建興呼籲機車騎士們，騎乘機車時除要有防禦駕駛安全觀念外，遵守標誌、標線、號誌指示「黃燈不搶快，紅燈要停等」，路口看見行人應暫停讓，切莫一時搶快違規，悔恨莫及，警方也將透過強力執法，維護路口安全。

第四分局展開機車違規大取締，5天來就取締70件。（警方提供）（記者許國楨攝）

第四分局展開機車違規大取締，5天來就取締70件。（警方提供）

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