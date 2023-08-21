曾格爾被控勾搭已婚富商 與父出庭訊後請回

曾格爾曾發文回應已婚富商妻子岳啟儒。（圖翻攝自曾格爾臉書；本報合成）

2023/08/21 16:00

〔記者錢利忠／台北報導〕登山名人曾格爾被爆勾搭已婚富商陳坤保，遭有「時尚公關女王」之稱的元配岳啟儒提告求償，雙方在網路數度交火，元配已向士林地院提出民事求償200萬元，另委請律師吳彥鋒向台北地檢署控告曾格爾及挺身護愛女的曾父曾國良，涉嫌偽造文書、妨害名譽、偽證、非法利用個資等4罪；北檢今傳喚曾格爾父女出庭說明，訊後請回。

今天下午2時許，曾格爾偕父親至北檢出庭，庭訊約1小時結束；曾父一度笑著對在場記者表示，「謝謝大家關心，岳啟儒告我們有的沒的，今天她（指曾格爾）生日」；隨後她們父女倆笑著離開北檢，未對案情多做說明。

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吳彥鋒先前表示，岳啟儒為維護自身權益，並實現社會之公理正義，針對曾格爾及其父親曾國良等人，提出偽造文書、妨害名譽、偽證、非法利用個資等4罪，社會上充斥太多謊言與假象，提告除保護自身權利外，也希望藉此導正歪風，避免有心人士繼續用不實與不完整的資訊，欺騙或愚弄社會大眾。

岳啟儒於去年9月對曾格爾提出民事求償200萬元。士林地院於去年11月28日首度開庭，雙方均委由律師到庭，岳女委任律師吳彥鋒庭後一度勸曾格爾「回頭才是岸」；曾格爾則透過律師表達拒談和解。

曾格爾先前則曾透過臉書提及「什麼是侵害配偶權？這次事件我覺得自己是受害者的身分，所以才和大家探討配偶權的問題。我想社會上肯定有很多這條法規的受害者，大家要站出來。就我跟岳啟儒和陳先生的案例來說，請大家思考，誰是從頭到尾都知道自己有婚姻關係的人？肯定是陳先生本身從頭到尾都知道自己有太太吧！」

她又表示，「我會知道他有太太嗎？這就不一定了吧！因為對我來說我從頭到尾都不知道陳先生有婚姻關係！卻被陳先生太太岳啟儒提告...台灣在婚姻法律算是領先全球，同婚在各國算非常前衛。如果有婚姻的女性或男性，女女或男男之間有曖昧對話，或是親密行為。對於大眾來說，這樣算違法嗎？歡迎大家討論！」

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