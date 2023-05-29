曾格爾被爆勾搭已婚富商 元配友人︰她知道陳坤保太太就是岳啟儒

曾格爾（左）被控偷吃已婚陳坤保（右），被元配岳啟儒求償200萬元；士院下午再度開庭，元配的張姓友人證稱，曾格爾清楚知道陳坤保已婚、太太就是岳啟儒。（記者田裕華攝、資料照；本報合成）

2023/05/29 18:47

〔記者溫于德／台北報導〕登山名人曾格爾被爆勾搭已婚富商陳坤保，被有「時尚公關女王」之稱的元配岳啟儒提告求償200萬元。士林地院原本採不公開方式審理，下午再度開庭改以公開方式供民眾旁聽；元配的張姓女友人證稱，曾格爾清楚知道陳坤保已婚、太太就是岳啟儒。

張女說，前年11月8日一行人等包括她、陳坤保、曾格爾、曾的小編等人都在陳家碰面；因陳坤保熱愛運動，非常崇拜運動員，曾格爾也知道陳坤保的人脈豐富，因此到陳家募資，也希望岳啟儒擔任她的經紀人，同時帶她參加時尚活動。

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張女進一步提到，隔日凌晨1時許，陳坤保見岳啟儒返家，表情很是開心也稱：「終於回來」；這些過程曾格爾當下都看在眼裡。後來張女離開，曾格爾、陳坤保、岳啟儒都還在屋內。

岳啟儒的律師主張，曾格爾到家中洽談募資後相隔10個月，也就是2022年8月29日與陳坤保一同入住「三二行館」的時間；另，岳女也提出丈夫傳給曾格爾的訊息紀錄為：「昨晚沒防護，記得買藥吃喔」，代表兩人確實發生性行為，已侵害配偶權。

至於曾格爾方，原本代為答辯的律師因解除委任，加上曾格爾本人今未到庭，所以當庭沒有人做出回應。

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