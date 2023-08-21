畫面曝光！酒駕撞火車 半醉半醒買早餐恍神釀禍
2023/08/21 10:53
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣20多歲林姓男子今（21）日涉嫌酒後駕車，清晨6點多開白色轎車行經新城鄉佳民村平交道，恍神，未注意前方車況，直接闖平交道撞上正在通過的401次太魯閣號列車，造成第3節車廂損毀，事故車次誤點120多分鐘，東部幹線暫時單線行駛，林男在警方呼氣酒測中被測出每公升達0.30毫克超過標準，全案依違反公共危險罪嫌移送。
鐵路警察局花蓮分局指出，21日6點46分接獲通報，台鐵北迴線佳民村平交道發生汽車闖越平交道撞擊列車事故。北上第401次太魯閣號列車行經花蓮縣新城鄉佳民村平交道時，忽有一輛白色汽車自平交道山側闖越平交道，直接撞上正通過平交道的太魯閣自強號列車第3節車廂，經花蓮縣消防局到場將輕傷駕駛人先行送醫，駕駛人有酒精反應，後續依公共危險罪移送偵辦。
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列車上旅客370名人員均安，由台鐵另派列車接駁繼續北上；林男向警方供稱，是前一天晚上喝酒，今早醒來要外出買早餐，不知道自己酒還沒有退，一時恍神才會釀禍。
警方呼籲，酒後切勿心存僥倖駕駛車輛，再次宣導「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」等措施。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆