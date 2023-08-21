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南投國姓連續2天民眾墜橋亡 正值農曆七月鄉親怕怕

南投縣國姓鄉台14線中潭公路人行陸橋發生婦人墜橋意外，送醫不幸死亡。（資料照）

南投縣國姓鄉台14線中潭公路人行陸橋發生婦人墜橋意外，送醫不幸死亡。（資料照）

2023/08/21 10:28

〔記者佟振國／南投報導〕怎麼會這樣？南投縣國姓鄉福龜村昨天才發生年約70多歲婦人從台14線中潭公路長壽派出所前的人行陸橋墜落，頭部受創不治，沒想到相隔不到24小時，今天凌晨1點多又有男子從高4、50公尺的國道6號交流道墜落身亡，2案均報檢警進一步相驗處理，但地方連續2天發生命案，正值農曆7月敏感時刻，也令鄉親議論紛紛。

據了解，國姓鄉福龜村年約70多歲婦人疑患有失智症狀，昨天不明原因從長壽派出所前台14線中潭公路人行陸橋墜落路面，當時車輛不多，未被過往車輛輾過，民眾發現立即報警送醫，但仍因頭部著地重創宣告不治。

沒想到相隔不到24小時，國道6號國姓路段也傳民眾不幸墜落死亡意外，據了解，死者為名間鄉24歲周姓男子，今天凌晨1點左右開車上國6西行線交流道匝道，高公局監視系統發現有車輛久留，通報國道7隊埔里小隊員警前往了解，員警到場發現車輛仍在發動狀態，但車上沒人，驚覺不妙，透過照明疑似人員墜落，經前往勘查確認，據了解，男子疑有財務問題，詳細原因由檢警進一步調查釐清。

由於連續2天發生民眾墜橋身亡意外，又是農曆7月敏感時刻，地方議論紛紛，也令鄉親非常不安，也有民眾向民代陳情，認為國6人員墜橋意外至今已約有7件，希望主管單位能有相關防護措施，不能消極不做為，立委馬文君則表示。將邀高公局進行會勘，研議增設阻隔設施及其他積極防護措施，儘量避免再有憾事發生。

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國道6號國姓路段今天凌晨1點多發生民眾墜落死亡意外，詳細原因由檢警進一步調查釐清。（民眾提供）

國道6號國姓路段今天凌晨1點多發生民眾墜落死亡意外，詳細原因由檢警進一步調查釐清。（民眾提供）

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