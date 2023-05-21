台南安平四草大橋傳男子墜落 消防救生艇漏夜搜尋
2023/05/21 22:48
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〔記者王俊忠／台南報導〕1名40多歲、患有思覺失調方面疾病的男子，今天上午9點許從療養的醫院請假回台南市區住處，並在下午2點多向家人說要到警察派出所拿司法文書，後來家人就聯繫不上男子。家人向警方報案失蹤協尋並說男子疑有輕生念頭；警方調閱監視器發現男子在今下午2點半從安平四草大橋墜落，晚間消防局動員救生艇到鹽水溪搜尋中。
據了解，這名患有思覺失調症的男子，於21日上午回家後，下午2點多跟家人說要到台南市某警局派出所拿取司法文書，男子就自行騎機車外出，後來，家人不見男子回家、也一直聯絡不上人，急著向警方報案協尋。該警所也進一步了解、確認今天白天時間沒有看到男子到警所拿什麼司法文書。
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警方根據男子騎乘的機車車牌資料，追查其行蹤，後來在安平四草大橋上發現男子騎乘的機車，但不見男子人影。員警調閱四草大橋附近監視器，看到男子在今天下午2點半許從橋上墜落水裡。消防局於晚間8點半許接獲通報後也派出大批救生人員與救生艇從鹽水溪河岸下水、漏夜搜救中。
警、消單位也通報海巡署岸巡單位人員與警、消人員分頭在鹽水溪南、北側沿岸尋找男子的身影。