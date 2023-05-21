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    台南安平四草大橋傳男子墜落 消防救生艇漏夜搜尋

    南市消防人員動用救生艇下水在安平四草大橋附近水域搜尋疑跳水的思覺失調男子。（民眾提供）

    南市消防人員動用救生艇下水在安平四草大橋附近水域搜尋疑跳水的思覺失調男子。（民眾提供）

    2023/05/21 22:48

    〔記者王俊忠／台南報導〕1名40多歲、患有思覺失調方面疾病的男子，今天上午9點許從療養的醫院請假回台南市區住處，並在下午2點多向家人說要到警察派出所拿司法文書，後來家人就聯繫不上男子。家人向警方報案失蹤協尋並說男子疑有輕生念頭；警方調閱監視器發現男子在今下午2點半從安平四草大橋墜落，晚間消防局動員救生艇到鹽水溪搜尋中。

    據了解，這名患有思覺失調症的男子，於21日上午回家後，下午2點多跟家人說要到台南市某警局派出所拿取司法文書，男子就自行騎機車外出，後來，家人不見男子回家、也一直聯絡不上人，急著向警方報案協尋。該警所也進一步了解、確認今天白天時間沒有看到男子到警所拿什麼司法文書。

    警方根據男子騎乘的機車車牌資料，追查其行蹤，後來在安平四草大橋上發現男子騎乘的機車，但不見男子人影。員警調閱四草大橋附近監視器，看到男子在今天下午2點半許從橋上墜落水裡。消防局於晚間8點半許接獲通報後也派出大批救生人員與救生艇從鹽水溪河岸下水、漏夜搜救中。

    警、消單位也通報海巡署岸巡單位人員與警、消人員分頭在鹽水溪南、北側沿岸尋找男子的身影。

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    南市消防人員動用救生艇下水在安平四草大橋附近水域搜尋疑跳水的思覺失調男子。（民眾提供）

    南市消防人員動用救生艇下水在安平四草大橋附近水域搜尋疑跳水的思覺失調男子。（民眾提供）

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