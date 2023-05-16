母親節女子墜新北大橋亡 身分曝光竟是新北主計處政風主任

新北大橋自行車道母親節傳出一名女子墜落，新北市政府主計處今證實死者為單位王姓政風主任，希望外界給予家屬空間。（記者吳仁捷翻攝）

2023/05/16 23:19

〔記者吳仁捷／新北報導〕母親節當天驚傳一名女子從新北大橋的自行車專用道墜落橋下沙洲，送醫不治，檢警相驗時，家屬難掩哀痛，對死因暫無意見；據了解，死者身分今天曝光，為新北市政府主計處王姓政風主任，主計處同事透露，王姓主任近來工作、表現如常，沒有任何異狀，對於她猝逝感到意外，但希望給家屬多些空間。

三重警方14日母親節上午10時許獲報，新北大橋P91號橋墩附近發現一名女子墜落，警方到橋面自行車道搜尋，發現死者騎乘的Ubike停在新北大橋下方自行車道，距地面約12層樓高，現場遺留眼鏡，鑑識人員採證時，發現欄杆上留有腳印，初步沒發現打鬥及外力介入跡象。

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據了解，52歲王女墜落時被途經橋下運動民眾目睹報案，救護員接觸她時，失去生命徵象，送醫不治，警方從腳踏車租借紀錄，找到家屬，趕往醫院處理後事。

新北市主計處證實，從新北大橋墜落者，確實為單位政風主任，到職兩年四個月，與同事互動良好，個性溫和，直到15日接到主任丈夫通知噩耗，同事們都相當訝異，難以接受，透露主任事發前一切正常，希望檢警能釐清事發原因。

新北大橋自行車道母親節傳出一名女子墜落，新北市政府主計處今證實死者為單位王姓政風主任，希望外界給予家屬空間。（記者吳仁捷翻攝）

新北大橋自行車道母親節傳出一名女子墜落，新北市政府主計處今證實死者為單位王姓政風主任，希望外界給予家屬空間。（記者吳仁捷翻攝）

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