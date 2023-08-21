助人快樂會感染！台中警局表揚5名協尋達人 第四分局3人上榜

第四分局春社所警員陳宏霖。（警方提供）

2023/08/21 10:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局最近表揚今年第二季的尋人高手前五名，轄區為南屯區的第四分局就有3人獲選，其中曾在一年找回52名失蹤人口，獲警政署表揚的警員陳宏霖更是榜上常客，他常說「找人不難，撮合關係當和事佬才不易」，也用自身經驗手把手教學同仁，讓從警這份志業變得格外有意義。

台中市警局上週五頒發今年第二季失蹤人口協尋評鑑工作，其中光第四分局就有3人上榜，前五名分別是二分局永興所警員沈修安，尋獲18名；四分局春社所警員陳宏霖，尋獲12名；霧峰分局內新所警員蔡宏旻，尋獲7名；四分局春社所警員莊又銓，尋獲7名；四分局大墩所警員林其鋒，尋獲5名。

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第四分局說，陳員是榜上常客，除此次獲獎外，2019年間就曾因尋獲52名失蹤人口，獲選警政署協尋達人認證，可貴的是，陳員願意用自身經驗手把手教學同仁，從查尋系統中逐一過濾清查，甚至犧牲休假時間，分析比對失蹤者去向，這份熱忱也間接影響周圍同事，讓更多同仁願意投入查尋失蹤人口行列，該分局才能在這季評鑑成績斐然。

據了解，陳員曾在查尋案單裡得知洪姓女子因與丈夫口角，憤而負氣帶著年僅11歲兒子離家，丈夫原以為只是單純吵架，沒想到妻兒徹夜未歸，心急如焚的丈夫與岳母趕緊至派出所報案，同為人父的陳員更能體會其憂心，透過洪女所使用之交通工具掌握其行蹤，再三勸說其返家。

在談話中得知，經濟本不寬裕的一家人，育有兩名幼子均患有身心障礙，夫妻時常因家庭開支引發衝突，陳員不僅居中當和事佬，並贈送泡麵、油等生活物資，將此個案通報社會局申請急難救助，種種暖心作為，在同事眼中，除了成功解鎖協尋達人封號，更讓從警這份志業變得格外有意義。

分局長李建興表示，警察受理失蹤人口案件，能秉持同理心，積極查尋，並與政府相關單位及民間社福團體等網絡單位合作，擴大查尋成效；另針對常見的走失查尋（失智、智能障礙及精神疾病）案件，家屬可向社會局申請愛心手鍊協助配戴，或至各分局偵查隊辦理自願捺印指紋服務，俾利失蹤者被尋獲時之身分辨識。

第四分局春社所警員莊又銓。（警方提供）

第四分局大墩所警員林其鋒。（警方提供）

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