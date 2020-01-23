送貨員從警變尋人尖兵 1年助70中輟生和迷途老少回家

2020-01-23 22:18:25

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊警分局警員馬天鈞身材高壯，卻格外細心，能耐得過濾失蹤人口的枯燥，逐一過濾失蹤人口與無名屍資料庫，光是去年一年就替70名失智老人、中輟生、迷途流浪的老人、兒童找到回家的路，成為新莊警方的尋人尖兵，寄望新的一年能找到更多協尋、失蹤人口。

36歲的馬天鈞從警前從事物流業，當過送貨員，他2016年警察特考班畢業，分發到新莊分局福營派出所，由於他對協尋失蹤人口的熱忱，他每天上班空檔，就會打開過濾、查詢近來通報失蹤協尋人口個案，再從報案人提供的協尋者特徵等線索，比對是否吻合，找到可能的失蹤人口後，再通知家屬指認，讓失蹤個案得以重回家人身邊。

馬天鈞說，許多協尋的失蹤者，多因與親友衝突後，一時衝動離家出走，他便充當雙方橋樑，化解誤會；對於失智老人、迷失兒童，可多留意他們的舊住處或成長、生活背景，因為他們會常會舊地重遊，或者是回到最熟悉的地方，也增加尋獲的機會。

對於協尋中輟生的訣竅，馬天鈞則化身馬老師，到青少年常聚集的網咖、撞球間或校園附近超商，經常會看見誤交損友、或與家人鬧脾氣的中輟生，讓他們及時回到家人懷抱，避免誤入歧途；馬天鈞說，每當見到失蹤協尋人口與家人團聚的感人場面，總讓他感受到工作的不平凡，期許自己發揮人民保母的價值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法