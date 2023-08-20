為了10年前1萬元借款 老婦反目搶走友人200元抵債

李婦（紅箭頭）在清茶館內伸手搶走李女（藍箭頭）的200元紙鈔。（記者王冠仁翻攝）

2023/08/20 12:01

〔記者王冠仁／台北報導〕75歲李姓女子在台北市萬華區一家清茶館跟朋友聊天喝茶時，82歲李姓婦人看到她在該處，想起10年前曾借給李女1萬元但對方卻沒還，氣得上前理論，還伸手搶走其手上拿著的兩張百元鈔票。警方獲報後循線逮到李婦，將她依搶奪、強制罪嫌送辦。

警方調查，75歲李女與82歲李婦兩人認識許久，約在10年前時李女因為周轉不靈，向李婦借了1萬元。李女聲稱事後已經陸續還清該筆款項，但李婦卻說對方始終還沒償還，兩人反目。

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李女某次晚上6時許，跟朋友在台北市西昌街一處清茶館喝茶聊天時，李婦恰好經過該處，李婦發現李女坐在清茶館內，於是氣得上前理論，要對方還錢。李女當下就說早就已經把錢清償完畢，但李婦還是堅持對方沒有還款，雙方在場吵得不可開交。

李婦在氣頭上，見到李女手上拿著兩張百元紙鈔，她居然氣得伸手一把搶過來，隨即離開現場，李女則隨即報警。

轄區警方獲報趕到現場了解案情後，調閱監視器畫面追查李婦下落，隨即在附近一家麻將館找到她。她堅稱李女沒有還錢，她才會一氣之下拿走其200元來抵債，警方認為她此舉已觸法，於是將她依法送辦。

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