氣炸！奧步討債用車「堵死停車場」 全社區衰爆3天無法進出

債主為了逼楊男出面還錢，開車停在楊男父母居住的社區停車場出入口，造成住戶車子3天無法進出。（記者陳建志攝）

2023/08/02 18:16

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里楊姓男子疑欠債60萬元，債主上月31日凌晨1點多，竟車開來停在楊男父母居住的社區地下停車場出入口，造成汽車無法進出，前後超過60小時，讓住戶氣炸。住戶一度向警方報案，但車輛停在私人土地，非公有道路，執法單位無權拖吊，社區管委會主委今天（2日）下午出面提告強制罪（妨害自由），警方才協助將車子拖走查扣。

大里區青松街一處社區地下停車場的出入口斜坡道，7月31日凌晨1點多突然有男子車開來停放，他則坐另名男子的機車走人。住戶發現上前查看，車上貼滿楊姓男子照片，要他「欠錢還錢，天經地義，希勿自誤」，這才知道社區楊姓住戶的兒子欠錢，債主將車停到停車場出入口，逼楊男和父母出面解決。

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住戶報案請求警方協助，但警方說，車子停放地點是社區私有土地，無法透過公權力拖走。車子一連停了3天都沒來開走，社區32戶住戶車子無法進出，直到今天下午在民眾黨台中市議員江和樹協調下，終於請拖吊車拖走。

社區陳姓主委說，停車男子上個月已經3次到社區找楊男父母，要他們請兒子出面解決債務，欠錢的不是社區其他住戶，結果卻要其他住戶承擔進出不便，實在沒道理。這幾天無法開車進出，住戶上班、進出只好叫計程車，如果發生地震、火災，車子擋住出入口也影響到公共安全。車子已經停第3天，今天忍無可忍，由他出面提告妨害自由，連繫拖吊車在下午2點多拖走，讓住戶可以開車進出。

霧峰分局大里分駐所何明憲所長說，7月31日凌晨接獲報案就派人到場協助，但汽車停放地點是社區私有土地，並非公有道路，執法單位無權拖吊，只能聯繫楊男母親和洪姓債主協調解決，不過，雙方協商沒結果，車子沒開走。警方完成蒐證後，協調由社區管委會主委或社區住戶出面報案，明確表明出入通行權益受到損害，陳姓主委今天下午出面提告強制罪（妨害自由），警方立刻協助拖走車子並查扣，將請洪男到案說明。

債主在車上貼滿楊男照片，要他「欠錢還錢，天經地義，希勿自誤」。（記者陳建志攝）

社區管委會在車子上貼公告，要求債主將車子開走。（記者陳建志攝）

車子擋住停車場出口場3天，住戶無法進出，社區管委會主委出面提告，讓警方得以協助拖走車子拖走。（記者陳建志攝）

車子停了超過60小時，嚴重影響住戶進出，社區管委會主委出面提告，警方協助將車子拖走。（記者陳建志攝）

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