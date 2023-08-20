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恐怖慶生！ 壽星綁成木乃伊站車頂 遊街示眾超嗨驚動警方

蔡男全身以保鮮膜包覆，只露出一顆頭綁站車頂慶生。（民眾提供）

蔡男全身以保鮮膜包覆，只露出一顆頭綁站車頂慶生。（民眾提供）

2023/08/20 11:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蔡姓男子19日是壽星，友人為了幫他慶生，將他全身以保鮮膜包覆，只露出一顆頭綁站車頂，再開著該輛有卡通彩繪車子在逢甲商圈遊街示眾，沿途還大音量播放生日歌引起民眾側目，此舉也驚動警方趕往查處，經查的確是惡作劇，蔡男也自願，只是該車已被註銷，立即拖吊移置，慶生瞬間變調。

台中市第六分局西屯區昨晚8點多獲報，轄內逢甲商圈西屯路上有名男子，被綁站在一輛有「我們這一家」卡通塗裝的車子車頂，還高音量播放慶生的生日歌曲遊街，立即引起路人側目好奇攝影並上傳臉書，根據影片內容顯示，男子當時全身包覆保鮮模，只露出一顆頭綁站車頂，搭配康康「快樂鳥日子」的慶生歌招搖過市。

因場景太突兀，當下還有民眾忍不住太笑，而警方獲報卻笑不出來，唯恐有人遭妨害自由，立即派出警網趕往查處時，該車已不見蹤影展開追查，隨後在一處民宅前發現該車及一票正在烤肉的年輕人，經查，被綁車頂上的蔡姓男子（25歲）是當天壽星，因為朋友們玩嗨了，自願被綁在車上遊街慶生。

警方查證後確認是一件慶生惡作劇，但查出該輛車已被註銷，依道路交通管理處罰條例第12條第1項第4款「使用吊銷、註銷之牌照」告發，金額3600元以上、10800元以下，並拖吊移置保管及扣繳牌照，並嚴正告誡勿再有類似行爲滋生事端。

第六分局分局長賈立民表示，民眾嬉鬧應拿捏分寸，避免滋擾他人，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

警方到場查處。（警方提供）

警方到場查處。（警方提供）

警方查出該車已被註銷，立即拖吊移置。（警方提供）

警方查出該車已被註銷，立即拖吊移置。（警方提供）

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