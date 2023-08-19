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潛水教練遭螺旋槳斷腳 基隆消防員大聲公喊話：不要靠近航道

基隆長潭里漁港昨天才有潛水教練遭漁船螺旋槳絞斷小腿，今天仍有許多人在附近海域潛水。（記者盧賢秀攝）

基隆長潭里漁港昨天才有潛水教練遭漁船螺旋槳絞斷小腿，今天仍有許多人在附近海域潛水。（記者盧賢秀攝）

2023/08/19 20:17

〔記者盧賢秀／基隆報導〕有個潛水教練昨天（18日）在基隆長潭里航道遭漁船螺旋槳絞斷小腿，今天仍很多潛水客下水，消防員進駐在岸邊喊話，避免潛水客靠近航道。市府產業發展處人員也到場勘查，將加強設置提醒安全的標示。

基隆大武崙沙灘上週發生3人溺水死亡案件，大武崙沙灘和潮境保育區潛水區封閉，許多潛水客改到平浪橋右側海域潛水，昨天有個潛水教練被海流帶到航道中，被漁船螺槳絞斷小腿。

事發海域今天仍有許多潛水客，消防員進駐海岸，不斷用大聲公喊話，提醒潛客不要靠近航道。

產業發展處漁農漁管理科長周淑慧也到現場勘查，她說，現場都有相關標示，但民眾對海域的危險性較沒有警覺，將邀請水上遊憩的專家來勘查，增加安全提醒設施，提醒民眾從事水上遊憩活動，要注意自身安全，避免再發生憾事。

附近居民何先生經常在當地海域游泳，他說，潛客要浮出水面時要沿著礁石，因為漁船不會靠近礁石。

此外，大武崙沙灘尚未開放，管理業者並沒有動力的救生設備，為了加速救援成效，有水下科技業者昨天到大武崙海域測試水上救生圈，將提供給管理業者，可以利用無線遙控救生圈，將人員救上岸。

基隆市消防員在岸邊不斷向潛客喊話，不要靠近航道。（記者盧賢秀攝）

基隆市消防員在岸邊不斷向潛客喊話，不要靠近航道。（記者盧賢秀攝）

潛水教練遭漁船螺旋槳絞斷小腿後，仍有許多人到基隆長潭里漁港附近海域潛水。（記者盧賢秀攝）

潛水教練遭漁船螺旋槳絞斷小腿後，仍有許多人到基隆長潭里漁港附近海域潛水。（記者盧賢秀攝）

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