潛水教練被漁船螺旋槳切斷左小腿 漏夜開刀成功接回

吳姓潛水教練左小腿慘遭1艘正要出港漁船螺旋槳切斷，還好斷肢及時被消防隊員尋獲，被送往醫院進行接植手術，手術順利。（記者林嘉東翻攝）

2023/08/19 09:14

〔記者林嘉東／基隆報導〕吳姓潛水教練昨天午後教一名女學員潛水時，誤闖基隆市長潭里漁港航道，眼見漁船駛來，吳男用手把女學員往下壓，自己頭下腳上，慘遭一艘出港漁船的螺旋槳切斷左小腿，致腳踝以下腳掌掉到海底，還好斷肢及時被消防隊員尋獲，緊急將他送基隆長庚醫院進行接植手術。

基隆長庚醫院漏夜開刀至今天凌晨，已順利將吳男被切斷的左腳掌接回去，接植手術順利；術後，吳男生命跡象穩定，已轉加護病房觀察。

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基隆市消防局昨天下午1時許獲報，有名潛水教練在基隆市平浪橋下海域潛水時，被一艘駛出長潭里漁港的永取26號漁船（船舶總噸28.99噸）螺旋槳切斷左小腿。

消防員趕抵時，發現他左小腿被切斷的位置在腳踝上方，腳踝以下腳掌不見，趕緊在附近海域搜尋，約半小時找到他被切斷的腳掌，趕緊將腳掌放在冰桶內冰存，立即將他送往基隆長庚醫院進行接植手術。

警方調查，這名41歲的吳姓男子是當地的潛水教練，昨天帶著來自台北的35歲陳姓女學員，到基隆一家潛水店租氣瓶、潛水裝備後，下午1時到基隆市平浪橋下方長潭里漁港口右側潮間帶海域進行一對一教學。

吳男原本是在漁港嘴外右側海域潛水，卻在長潭里漁港外的航道上被「永」船螺旋槳切斷左小腿，計算吳男帶學員下海的海域，到被「永」船螺旋槳切斷腳的距離，兩處相距約110公尺遠，研判吳男疑未注意退潮、或暗流等海況，才會被浪帶到長潭里航道上，遭航行中的漁船螺旋槳切斷左小腿。

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