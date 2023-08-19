誤闖航道護學員 潛水教練左小腿遭螺旋槳切斷

一名潛水教練誤闖航道，左小腿慘遭一艘正要出港船筏螺旋槳切斷，還好斷肢及時被消防隊員尋獲，被送往醫院緊急縫合。（記者林嘉東翻攝）

2023/08/19 05:30

〔記者林嘉東、俞肇福／基隆報導〕吳姓男潛水教練昨天下午在長潭里漁港口的潮間帶，教導一名女學員潛水時，疑誤闖一一○公尺外的漁港航道，他眼見漁船駛來，趕緊用手把女學員往下壓，卻使自己頭下腳上，在海面下慘遭一艘出港漁船的螺旋槳切斷左小腿，左腳掌掉到海裡，所幸消防隊員及時尋獲斷肢，急送醫院緊急縫合。

基隆市消防局昨下午一時許獲報，一名潛水教練在基隆市平浪橋外海域潛水時，被一艘駛出長潭里漁港的廿九噸「永取廿六號」漁船螺旋槳切斷左小腿，左腳踝上方被切斷，左腳掌消失不見，消防員趕緊在附近海域搜尋，約半小時找到斷肢，急送基隆長庚醫院緊急縫合。

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在場一位教練指出，事發時吳姓教練發現有漁船靠近，就把女學員往下壓，反而導致自己頭在下、腳在上，左小腿才會遭螺旋槳切斷。

警方初步調查，四十一歲吳男是當地的潛水教練，昨下午一時帶著來自台北的卅五歲陳姓女學員，到平浪橋下方的長潭里漁港口右側潮間帶海域一對一教學。

警方調查，二人原本是在漁港口外右側的海域潛水，卻在漁港外的航道上被漁船切斷左小腿，計算其下海海域至案發處的距離，相隔約僅一百一十公尺，研判吳男疑未注意退潮或暗流等海況，被海浪帶到航道上，正好有出港漁船經過，要閃避已來不及。

該漁船昨下午近五時才返港，葉姓船長接獲安檢所官兵轉知「你漁船的車葉切斷潛水教練的腳」，要他到派出所做筆錄，葉無奈地說，他出海捕鎖管，出港時都走在航道上，不知道海面下有人在潛水。

基隆市長謝國樑昨對此事表示感到非常遺憾，希望潛水客早日康復，呼籲潛水客遵守法令，不要在漁港航道潛水；基市府產業發展處指出，案發地點為航道，非屬水域遊憩區，呼籲業者與民眾切勿進入航道潛水或遊憩，以保安全；市府也將協請海巡人員加強勸離違規民眾，規勸不聽者將依漁港法，處以十萬元至五十萬元罰鍰。

針對基隆市潮境公園今天中午發生潛水教練被漁船螺旋槳打斷腳，基隆市產業發展處長林鼎超表示，有待釐清事故區域是否屬於管制區？才能討論權責。（記者俞肇福攝）

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