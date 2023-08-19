8/18大樂透頭獎高雄開出1億獨得！今彩539頭獎開3注獎落台北、苗栗、高雄

8月18日大樂透頭獎1億獎落高雄！今彩539頭獎800萬獎落台北、苗栗、高雄。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2023/08/19 06:26

首次上稿 08-18 22:27

更新時間 08-19 06:26

〔即時新聞／綜合報導〕18日開獎的第112000078期大樂透頭獎開出1注，由高雄市鼓山區裕誠路1632號1樓「好彩鑫彩券行」開出，獨得獎金1億元；第112000197期今彩539頭獎開出3注，每注可得800萬元，由台北市中山區四平街26號1樓「佳誠商行」、苗栗縣苗栗市福星里福星街182號1樓「一路發彩券行」及高雄市小港區桂華街123號1樓「准丞彩券行」開出；第112000197期雙贏彩頭獎摃龜。

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第112000078期大樂透中獎號碼「13、19、21、24、41、45，特別號：44」，頭獎1注中獎，可得1億元；貳獎摃龜；參獎共27注中獎，每注可得7萬1901元；肆獎共65注中獎，每注可得1萬9200元；伍獎共1416注中獎，每注可得2000元；陸獎共1762注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬8867注中獎，每注可得400元；普獎共2萬6926注中獎，每注可得400元。

第112000197期今彩539中獎號碼為「06、14、23、34、38」，頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共214注中獎，每注可得2萬元；參獎共6323注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7471注中獎，每注可得50元。

第112000078期49樂合彩中獎號碼為「13、19、21、24、41、45」，四合共1注中獎，可得20萬元；三合共80注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2834注中獎，每注可得1250元。

第112000197期雙贏彩中獎號碼為「03、06、07、09、10、11、12、15、18、20、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共108注中獎，每注可得500元；肆獎共1133注中獎，每注可得100元。

第112000197期39樂合彩中獎號碼為「06、14、23、34、38」，四合12注中獎，每注可得21萬2500元；三合共296注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9442注中獎，每注可得1125元。

第112000197期3星彩中獎號碼為「986」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000197期4星彩中獎號碼為「6787」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

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