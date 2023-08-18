退役中士和台商被吸收當共諜 持與金防部少將合照「交差」

士林地檢署。（資料照）

2023/08/18 12:50

〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署偵結退役中士陳敏政、知名台商胡繼堯被中國吸收為共諜案，認定兩人涉嫌違反國家安全法以及貪污等罪，今依法起訴，並請求法院就兩人從中共武警取得的工作費數十萬（犯罪所得），宣告沒收或追徵價額。

士檢說明，陳敏政畢業於陸軍士官學校，曾服役於陸軍某機械化師戰車營連級擔任中士車長，退役後於2018年赴中國經商因而認識中共官員及武警，並應中共武警要求，吸收台商胡繼堯替中國發展組織。

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隨後胡男於2019年8月間利用過去曾因業務接洽軍方單位的這層關係，安排退役的陳敏政先前往金門縣禮貌性拜訪不知情的時任金門防衛指揮部劉姓少將，並於少將辦公室內合照，事後再用微信將合照傳給中共武警。

接著陳、胡再轉往澎湖縣，拜會時任澎湖防衛指揮部不知情的林姓少校，並企圖刺探、收集國軍機密，但未得逞。然而，陳、胡仍於2019年11月間再度要求林姓少校協助洩密，同時答應會給紅包，林礙於情面給出不具秘密性的「國軍人員體測標準」及「澎湖地區地方仕紳名冊」等資料，以進行敷衍，同時拒收紅包。

士檢還查出，自2019年9月起至2022年4月間，陳敏政多次邀約李姓越南台商，以提供報酬為餌，要求李姓台商引介財務困難的現役國軍替中共刺探、收集國軍秘密文書等資料，幸遭拒絕，並未得逞。

士檢偵結，認陳、胡違反國安法，並犯「為大陸地區發展組織並刺探罪、收集關於公務上應秘密之文書未遂罪」、貪污治罪條例中「對於公務員違背職務之行為行求賄賂未遂罪」，並請求法院就兩人從中共武警取得的工作費數十萬（犯罪所得），宣告沒收或追徵價額。

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