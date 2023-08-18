涉北市防汛門弊案 柯市府副工程司等4人被起訴

於柯市府時期涉貪的副工程司方龍乾，今被起訴。（資料照，記者錢利忠攝）

2023/08/18 09:22

首次上稿 09:23

更新時間 10:08（全案內容更新）

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦台北市政府水利處防汛門弊案，查出柯市府時期的工務局水利工程處副工程司方龍乾，涉嫌與從水利處退休的老同事、承包防汛門維護工程的廠商葛震洋合資詠灃工程公司，包庇該公司取得多件水利處標案，今依可處7年以上徒刑的貪污治罪條例之利用職務機會詐領財物、圖利及偽造文書等罪，將方龍乾、葛震洋等2人起訴，建請法院沒收或追徵不法所得。

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至於當初也捲入此案的北市水利處高灘地機電管理站站長郭耀崇等3人，則因罪證不足，今天獲不起訴。

檢方痛批，方龍乾身為北市水利處公務員，職司河濱公園疏散門的管理監督業務，明知疏散門的防汛業務攸關人民生命、財產安全，竟為圖一己私利，違背官箴，一方面擔任業管公務員，另一方面擔任承包廠商之合夥人，朋分獲利，以球員兼裁判的立場，監督管理防汛工程，嚴重影響工安品質，置台北市民的安全於累卵之危，且犯後毫無悔改之意，建請法院從重量刑。

廠商葛震洋則於偵查中自白認罪，並繳回犯罪所得，積極配合調查，考量其犯後態度尚可，建請法院量處適當之刑。

檢方調查，葛震洋於1995年至2017年任職於北市水利處，與方龍乾為多年的老同事，葛於2017年3月退休後，與仍在水利處任職的方龍乾等人，合資成立詠灃工程公司，並由葛妻掛名負責人；該公司於2020年的收益共268萬2569元，則由方、葛2人協議平分。

自2017年開始，北市水利處辦理全市河濱公園疏散門等設施預約維護工程招標案，任職河川管理科高灘地機電管理站的方龍乾，明知詠灃工程並未聘僱合格的品管人員，竟護航詠灃工程以日租金5000元租來「品管證照」，找來人頭掛名相關防汛工程的品管人員，還大膽地對人頭說「監工坐我隔壁位子，計劃書核定就沒事了」，包庇詠灃陸續取得多件標案。

檢方查出，北市府為監督廠商的施工品質，針對未依期限內設置合格品管人員的廠商，會依違規天數，對違規廠商處以每人次按日罰扣2500元的違約懲罰，方、葛2人擔心詠灃被罰錢，即由方趁代理站長職務期間，在查驗紀錄表的查驗人員處簽名，不實登載「查驗結果：同意報請竣工」等字句，也沒將詠灃的施工品質瑕疵所應受裁罰之事陳報上級。

總計，方、葛2人以類似手法，分別於「110年度全市河濱公園疏散門等設施預約維護工程」、「南深路閘左右岸增設方形鐵擋水設施」、「111年度淡水河沿線抽水機引擎及發電機等設備維護保養案」、「111年度雙溪、磺溪、磺港溪及社子島地區沿線抽水機引擎及發電機等設備維護保養案」、「111年度淡水河、新店溪、景美溪沿線抽水機引擎及發電機等設備維護保養案」等多件標案中，分別獲取5萬2500元至7萬8697元不等利益，總計不法所得約20萬6千餘元。

另外，方龍乾的胞兄方龍穗與他人有債務糾紛，方龍乾為了替胞兄脫產，涉嫌以「假買賣、真贈與」的方式，將胞兄名下位於台南市麻豆區的土地，過戶至他的名下，甚至與代書余非非謀議，製作不實的買賣土地契約，完成買賣價金900萬元的虛假金流，製造買賣土地交易的假象，以矇騙財政部南區國稅局，藉此協助胞兄脫產及免被課徵房產交易所衍生的土地增值稅；此部分，方龍乾、方龍穗及余非非等3人，分別依使公務員登載不實等罪起訴。

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