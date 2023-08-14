芬園139線「死亡彎道」連2死 修行人低聲︰他還在這裡

139線「死亡彎道」30天內撞死2人，縣府警方今天會勘，官員對於民眾騎快車死傷事故感到無奈。（記者湯世名攝）

2023/08/14 20:16

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉139線大彰路8.7K「死亡彎道」因交通事故頻傳惡名昭彰，30天內更接連發生2起撞樹的死亡車禍，其中1名26歲男子前晚騎機車經過「死亡彎道」時失控撞路樹身亡，機車撞爛，縣警局交通隊與縣府交通處今天到車禍現場會勘，當中1名修行多年的人員突然全身起雞皮疙瘩，低聲說「他還在這裡」，令人不寒而慄，由於之前在附近會勘時該員也曾看過「異常人影」，因此眾人都豎起寒毛，嚴肅以對。

經交通處與縣警局交通隊人員會勘，研議在沿線彎道處雙黃線上設立大型軟性反光錐（大炮）、在彎道處的路樹與水泥護欄上加設反光板，並加強夜間測速、強化環警監單位聯合稽查、沿線店家分贈並張貼海報強化宣導，此外，將向縣府工務處建議沿線增設路燈加強照明。

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交通處人員指出，139沿線該做的標線與標誌等設施都做了，路面的落葉工務處也都有定期委託廠商來清掃，至於路樹是本來就矗立已久，基本上不是路樹的問題，而是騎車慢的騎士都不會出事，會出事的都是愛騎快車的。把部分路樹砍除以疏林方式來減少車輛撞樹，也不能治本，還會引起護樹團體抗議。

縣警局交通隊長李四川表示，以往139線死傷車禍都是在路中央的雙黃線，近年來則轉移到撞擊路邊的路樹或水泥護欄，縣警局也投入保安隊、彰化分局與交通隊大批警力在139線巡邏或站崗，也都加強宣導，執法層面沒有問題，期望在交通工程相關設施加以補齊下，能徹底降低事故發生率。

7月中旬1名20歲女子騎機車沿139線彰化往芬園方向行駛，行經「死亡彎道」自摔撞擊路樹及護欄送醫不治。本月12日又發生1名男子以時速84公里過彎時自摔撞路樹身亡。30天內接連發生2起撞樹的死亡車禍，今天眾人齊聚男子車禍身亡現場會勘時，1名本身有修行的人員突然全身起雞皮疙瘩，旁人看了詢問「有何異常？」只見該人員低調說「他還在這裡」，有人嚇一大跳不敢多說什麼，口裡頻念「阿彌陀佛」希望會勘後趕快離開現場。

前天1名機車騎士在139線「死亡彎道」撞路樹身亡，機車都撞爛，縣府警方今天會勘商討解決方案。（記者湯世名攝）

前天1名機車騎士在139線「死亡彎道」撞路樹，昨天傷重不治，機車都撞爛。（記者湯世名攝）

接連有機車騎士在139線「死亡彎道」撞路樹身亡，警方今天在沿線商家張貼海報強化宣導。（記者湯世名攝）

139線「死亡彎道」沿線速限40公里，附近還有固定式測速照相桿。（記者湯世名攝）

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