聯邦銀行與嘉義警方聯手偵破詐騙案 221萬元返還被害人

聯邦銀行嘉義分行行員，與警方聯手偵破詐騙案件。（記者林宜樟攝）

2023/08/14 16:42

〔記者林宜樟／嘉義報導〕詐騙案件層出不窮，聯邦銀行嘉義分行行員今年3月發現客戶洪女的帳戶款項匯入、轉出有異常，在與洪女接洽時，更發現她言詞閃爍，說不清資金用途；此案經通報嘉義市警方，查出洪女涉嫌將帳戶提供給詐騙集團使用，並擔任車手角色，帳戶內221萬元經調查後全數返回被害人，7月依詐欺罪嫌函送嘉義地檢署偵辦，警方也函請聯邦銀行表揚協同破案的有功行員。

為阻止詐騙、詐欺案件發生，聯邦銀行嘉義分行平時會注意客戶匯款情形，若有異狀，均與轄區警員合作；聯邦銀行嘉義分行今天表示，今年3月22日行員接獲客戶洪女來電詢問，小額電子銀行轉出是否成功，而當天卻有大額款項匯入該帳戶；行員查有異，電詢匯款銀行，詢問匯入資金用途，匯款銀行說明匯款人稱是裝潢費用，但洪女職業跟裝潢施工無關，怎麼會收裝潢費用？因有職業不符的疑點，行員發現異狀後，由銀行主管先指示設控該帳戶。

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3月23日洪女再度電詢聯邦銀行嘉義分行，表示有款項無法轉出，行員告知洪女，匯入款項性質與職業不符，請洪女到銀行變更基本資料；洪女3月24日到銀行變更資料，辦理的行員詢問變更原因，洪女言詞閃爍，不斷看手機，主管前往關懷，並詢問大額資金轉入用途，洪女又說是和孫子合作山產生意，但卻說不清營業地點和詳情；行員先拖延時間，聯繫警方到場，查出洪女涉詐欺，此案經調查，找到被害人，已將帳戶款項均返還。

聯邦銀行嘉義分行也成功攔阻詐騙，7月11日客戶胡女臨櫃辦理外幣匯款3萬港幣到香港，行員詢問用途，胡女稱是投資，但行員發現收款人並非匯入投資公司帳戶，進一步詢問，胡女說，收款人是在網路交友認識的網友，告知有收益不錯的投資，因此匯款給對方，行員懷疑是愛情詐財手法，與主管通報警方，警員到場告知詐騙手法，胡女才恍然大悟，慶幸自己並未匯款。為感謝包括聯邦銀行在內的各銀行人員，嘉義市府將於8月28日的治安會報進行表揚，警方與金融機構也將繼續協力，攔阻詐騙。

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