為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

請保全顧豪宅遭洗劫900餘萬 內賊高舉勝利手勢成鐵證

蕭姓保全員作案得逞後在搭乘電梯時高興的比出勝利手勢。（記者劉慶侯翻攝）

蕭姓保全員作案得逞後在搭乘電梯時高興的比出勝利手勢。（記者劉慶侯翻攝）

2023/08/14 10:26

〔記者劉慶侯／台北報導〕賴姓貿易商為防「卡努」颱風侵台，帶家人返回台中老家避風災，並將豪宅鑰匙交給大樓安管室；怎料，他日前返回北市士林住處，家中900萬元現金不翼而飛。警方追查出蕭姓保全員疑監守自盜，得手後還得意洋洋高舉雙手比「勝利」。辦案人員前日拘捕蕭嫌及其江姓女友，起獲610萬元贓款；而江女這才知道男友並非「國防部安全人員」，結果一併受累。

警方表示，賴姓貿易商為台中人，因經常需要往返於台北和台中之間，所以斥鉅資在台北市士林區忠義街，以每月20萬元價格，租下鄰居多為外商高階主管的豪宅。

賴男七月下旬認為「卡努」颱風來勢洶洶，再加上豪宅部分設施裝潢尚未完善，所以決定帶家人返回台中暫避「風」頭。同時，賴男認為大樓聘雇的保全應是經過精挑細選的退役軍警幹才，所以將住家鑰匙也交給安管室代管。

怎料，賴男8月上旬返回台北時，發現擺放在屋內的現金900餘萬元遭竊，立即向北市士林警分局報案。警方根據現場都沒有遭破壞侵入情況，研判可能是內賊所為。

☆保全洗劫鉅款 興奮比「勝利」手勢☆

警方調閱監視器畫面和過濾曾出入社區人士，鎖定41歲的蕭姓保全涉嫌重大，蕭男犯案得手後在搭乘電梯時興奮地高舉雙手比出「勝利」手勢。警方前日前往蕭嫌住處搜索，並在北市南港和新北三重等倉儲中心，搜出藏匿的贓款610萬元，逮捕蕭嫌並傳訊蕭的31歲江姓女友到案。

從事網拍的江女被警方訊問時是一臉疑惑，她供稱，在兩年前認識蕭男，當時對方說在國防部從事軍事相關的秘密特殊工作，所以有時會出任務，也無法隨時接收訊號，沒法時時保持聯繫。她也承認最近男友給了她一筆10萬元現金，只說是獎金。

警訊中，上尉軍官退伍的蕭男，自知無法抵賴只得承認作案，供稱他在7月31日曾利用機會到豪宅內觀察情況，8月1才決定下手行竊，至於所得贓款，其中200餘萬元用於清償債務。

有詐欺前科的他供說，他不想讓女友知道他現在僅是個社區保全，所以才誆騙對方。警方訊後依竊盜罪嫌將蕭嫌和江女移送士林地檢署偵辦，並追查其餘贓款下落。

蕭姓保全員（中）被警方逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

蕭姓保全員（中）被警方逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

蕭嫌提著一大袋贓款離開停車場。（記者劉慶侯翻攝）

蕭嫌提著一大袋贓款離開停車場。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新屋均價連5季破50萬 限貸令恐卡換屋
2023/08/13 05:30

新屋均價連5季破50萬 限貸令恐卡換屋
言承旭哭了！哽咽曝單親家庭心結：我是被不要的
2023/08/10 11:11

言承旭哭了！哽咽曝單親家庭心結：我是被不要的

屏東園冶獎三冠王 綠建築標章創新格局
豪宅首見！ 120個車位2折打包賣出
2023/08/03 05:30

豪宅首見！ 120個車位2折打包賣出
李玟告別式流程曝光！名單未見富商尪
2023/07/31 11:40

李玟告別式流程曝光！名單未見富商尪
中國反貪舵手王岐山 被爆加州買1.6億豪宅
2017/05/04 06:00

中國反貪舵手王岐山 被爆加州買1.6億豪宅
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播