請保全顧豪宅遭洗劫900餘萬 內賊高舉勝利手勢成鐵證

蕭姓保全員作案得逞後在搭乘電梯時高興的比出勝利手勢。（記者劉慶侯翻攝）

2023/08/14 10:26

〔記者劉慶侯／台北報導〕賴姓貿易商為防「卡努」颱風侵台，帶家人返回台中老家避風災，並將豪宅鑰匙交給大樓安管室；怎料，他日前返回北市士林住處，家中900萬元現金不翼而飛。警方追查出蕭姓保全員疑監守自盜，得手後還得意洋洋高舉雙手比「勝利」。辦案人員前日拘捕蕭嫌及其江姓女友，起獲610萬元贓款；而江女這才知道男友並非「國防部安全人員」，結果一併受累。

警方表示，賴姓貿易商為台中人，因經常需要往返於台北和台中之間，所以斥鉅資在台北市士林區忠義街，以每月20萬元價格，租下鄰居多為外商高階主管的豪宅。

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賴男七月下旬認為「卡努」颱風來勢洶洶，再加上豪宅部分設施裝潢尚未完善，所以決定帶家人返回台中暫避「風」頭。同時，賴男認為大樓聘雇的保全應是經過精挑細選的退役軍警幹才，所以將住家鑰匙也交給安管室代管。

怎料，賴男8月上旬返回台北時，發現擺放在屋內的現金900餘萬元遭竊，立即向北市士林警分局報案。警方根據現場都沒有遭破壞侵入情況，研判可能是內賊所為。

☆保全洗劫鉅款 興奮比「勝利」手勢☆

警方調閱監視器畫面和過濾曾出入社區人士，鎖定41歲的蕭姓保全涉嫌重大，蕭男犯案得手後在搭乘電梯時興奮地高舉雙手比出「勝利」手勢。警方前日前往蕭嫌住處搜索，並在北市南港和新北三重等倉儲中心，搜出藏匿的贓款610萬元，逮捕蕭嫌並傳訊蕭的31歲江姓女友到案。

從事網拍的江女被警方訊問時是一臉疑惑，她供稱，在兩年前認識蕭男，當時對方說在國防部從事軍事相關的秘密特殊工作，所以有時會出任務，也無法隨時接收訊號，沒法時時保持聯繫。她也承認最近男友給了她一筆10萬元現金，只說是獎金。

警訊中，上尉軍官退伍的蕭男，自知無法抵賴只得承認作案，供稱他在7月31日曾利用機會到豪宅內觀察情況，8月1才決定下手行竊，至於所得贓款，其中200餘萬元用於清償債務。

有詐欺前科的他供說，他不想讓女友知道他現在僅是個社區保全，所以才誆騙對方。警方訊後依竊盜罪嫌將蕭嫌和江女移送士林地檢署偵辦，並追查其餘贓款下落。

蕭姓保全員（中）被警方逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

蕭嫌提著一大袋贓款離開停車場。（記者劉慶侯翻攝）

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