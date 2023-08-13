降低交通事故 善團捐贈士林分局20組爆閃燈

慈善團體贈送士林分局爆閃燈。（記者王冠仁翻攝）

2023/08/13 17:10

〔記者王冠仁／台北報導〕80歲曹姓老翁日前騎單車外出卻疑似闖紅燈，遭轎車撞上後傷重昏迷；轄區士林分局警方為了提醒民眾行經路口時應減速小心通過，降低事故發生率，決定在轄內14處路口裝設「紅藍光爆閃警示燈」。有熱心公益的慈善團體得知後，主動贈送20組爆閃燈給警方，以行動支持服務人群、造福社會的理念。

北市警士林分局指出，為了加強轄內多事故路段發生交通事故，尤其在中正路、中山北路5段週邊，警方於是與派出所、交通分隊、業務組共同於各重要路口會勘，認為中正路與文林路、中山北路5段與中正路、中正路與承德路等14處路口需裝設「紅藍光爆閃警示燈」，希望透過科技提醒用路人降低車速，同時增加夜間明亮度。

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有慈善團體得知士林分局此次防制事故計畫，主動贈送20組爆閃燈，協助士林分局共同守護市民行車安全。士林分局除了原裝設14組外，其餘6組爆閃燈未來也將視實際交通事故發生狀況，隨時機動彈性調整裝設地點，持續守護人民用路安全。

士林分局呼籲，遇到「閃光紅燈」號誌、「停車再開」標誌或「停」標字路口，民眾應先停車觀察確認安全後小心通過，不搶快、不闖紅燈；行經行人穿越道時，務必讓行人優先通行，行車時保持安全距離，遇緊急狀況時才有足夠的反應時間，才能建立路口停讓文化，共同打造友善交通環境。

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