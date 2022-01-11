為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    路口點平安燈！豐原慈濟宮捐贈250組太陽能閃爆燈給豐原分局

    豐原慈濟宮捐贈250組太陽能爆閃燈，由豐原分局長吳銘淵（中）代表接受。（記者歐素美攝）

    豐原慈濟宮捐贈250組太陽能爆閃燈，由豐原分局長吳銘淵（中）代表接受。（記者歐素美攝）

    2022/01/11 11:15

    〔記者歐素美／台中報導〕豐原慈濟宮今天捐贈250組太陽能爆閃燈及30件反光背心給豐原分局及頂街民防中隊，太陽能爆閃燈將裝設在豐原區豐原、合作、頂街、豐東及翁子等5個派出所的轄區重要路口、易肇事路段及燈光昏暗處，以提醒用路人提高警覺、放慢車速；反光背心則將提供頂街民防中隊30名義警使用，加強保護義警維護交通等人身安全。

    豐原分局表示，根據交通部運輸研究所研究，每增加一位車禍死亡民眾，即力增加1600萬元的社會成本，每增加1位車禍民眾，即增加100萬元的社會損失，道路交通事故衍生的社會損失包含當事者的身心、醫療、生產力等損失及因交通事故壅塞造成其他用路人停等延滯、能源消耗及碳排放等外部損失。

    豐原分局長吳淵銘有鑑於此，希望在轄區重要路口等設置爆閃燈，藉以提醒用路人留意路口狀況，減少車禍意外發生；另頂街民防中隊經常協助警方維護交通，尤其是每年掃墓時節，在觀音山等重要路口維持交通秩序等，因天色昏暗，義消站在路口指揮交通，十分危險；豐原慈濟宮獲知警方需求，主委陳誌鋒基於取之社會、用之於社會，避免車禍造成家庭傷害，好事共同推行，因此斥資66.1萬元購置250組太陽能爆閃燈及30件反光背心，捐贈豐原分局及頂街民防中隊。

    吳銘淵表示，爆閃燈發出的藍紅光非常醒目，遠看有如警方在執行路檢，警示效果十足，確能發揮提醒用路人的作用，感謝慈濟宮的捐贈，宛如在各易肇事路口多了盞平安燈，另外，農曆春節即將到來，吳淵銘表示，豐原分局秉持「酒駕零容忍」，將加強取締酒後駕車，呼籲民眾切勿以身試法。

    豐原慈濟宮捐贈250組太陽能爆閃燈，豐原分局長吳銘淵（左）回贈豐原慈濟宮主委陳誌鋒（右）感謝狀。（記者歐素美攝）

    豐原慈濟宮捐贈250組太陽能爆閃燈，豐原分局長吳銘淵（左）回贈豐原慈濟宮主委陳誌鋒（右）感謝狀。（記者歐素美攝）

    豐原慈濟宮捐贈30件反光背心給頂街民防中隊，以加強維護義警執勤安全。（記者歐素美攝）

    豐原慈濟宮捐贈30件反光背心給頂街民防中隊，以加強維護義警執勤安全。（記者歐素美攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    減少年節車禍 兄弟會募集25萬捐警爆閃燈
    2021/12/22 21:13

    減少年節車禍 兄弟會募集25萬捐警爆閃燈
    民眾熱心捐贈物資 豐原分局暖心轉贈山海屯啟智協會
    2021/12/07 13:10

    民眾熱心捐贈物資 豐原分局暖心轉贈山海屯啟智協會

    永久棟距抗通膨 鳳山大公園宅引置產
    豐原警分局7點開晨報 基層反彈投訴 分局長：只開一次
    2021/10/26 12:05

    豐原警分局7點開晨報 基層反彈投訴 分局長：只開一次
    收回停車場蓋大樓？ 豐原慈濟宮：用途不變仍在研議 不會蓋大樓
    2021/10/03 12:45

    收回停車場蓋大樓？ 豐原慈濟宮：用途不變仍在研議 不會蓋大樓

    暖冬「MIT新法寶」 2重點 抗寒最威！
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播