路口點平安燈！豐原慈濟宮捐贈250組太陽能閃爆燈給豐原分局

豐原慈濟宮捐贈250組太陽能爆閃燈，由豐原分局長吳銘淵（中）代表接受。（記者歐素美攝）

2022/01/11 11:15

〔記者歐素美／台中報導〕豐原慈濟宮今天捐贈250組太陽能爆閃燈及30件反光背心給豐原分局及頂街民防中隊，太陽能爆閃燈將裝設在豐原區豐原、合作、頂街、豐東及翁子等5個派出所的轄區重要路口、易肇事路段及燈光昏暗處，以提醒用路人提高警覺、放慢車速；反光背心則將提供頂街民防中隊30名義警使用，加強保護義警維護交通等人身安全。

豐原分局表示，根據交通部運輸研究所研究，每增加一位車禍死亡民眾，即力增加1600萬元的社會成本，每增加1位車禍民眾，即增加100萬元的社會損失，道路交通事故衍生的社會損失包含當事者的身心、醫療、生產力等損失及因交通事故壅塞造成其他用路人停等延滯、能源消耗及碳排放等外部損失。

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豐原分局長吳淵銘有鑑於此，希望在轄區重要路口等設置爆閃燈，藉以提醒用路人留意路口狀況，減少車禍意外發生；另頂街民防中隊經常協助警方維護交通，尤其是每年掃墓時節，在觀音山等重要路口維持交通秩序等，因天色昏暗，義消站在路口指揮交通，十分危險；豐原慈濟宮獲知警方需求，主委陳誌鋒基於取之社會、用之於社會，避免車禍造成家庭傷害，好事共同推行，因此斥資66.1萬元購置250組太陽能爆閃燈及30件反光背心，捐贈豐原分局及頂街民防中隊。

吳銘淵表示，爆閃燈發出的藍紅光非常醒目，遠看有如警方在執行路檢，警示效果十足，確能發揮提醒用路人的作用，感謝慈濟宮的捐贈，宛如在各易肇事路口多了盞平安燈，另外，農曆春節即將到來，吳淵銘表示，豐原分局秉持「酒駕零容忍」，將加強取締酒後駕車，呼籲民眾切勿以身試法。

豐原慈濟宮捐贈250組太陽能爆閃燈，豐原分局長吳銘淵（左）回贈豐原慈濟宮主委陳誌鋒（右）感謝狀。（記者歐素美攝）

豐原慈濟宮捐贈30件反光背心給頂街民防中隊，以加強維護義警執勤安全。（記者歐素美攝）

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