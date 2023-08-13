曾任中國政協被廢居留許可 安以軒丈夫陳榮煉興訟敗訴

安以軒（右）老公陳榮煉（左）。（資料照）

2023/08/13 15:53

〔記者王定傳／新北報導〕藝人安以軒的丈夫陳榮煉是澳門居民，去年1月間，他申請依親居留延期，內政部移民署以他曾任晉江政協等理由，不予許可，並廢止居留許可，陳男訴願被駁後，提行政訴訟，台北高等行政法院合議庭認為，原處分並無違誤，訴願決定亦無不合，判陳男敗訴，可上訴。

判決書指出，內政部是在2020年8月27日發給陳榮煉居留證，有效期限至去年1月30日，就在期限將屆前，陳委託他人至移民署申請居留延期。

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移民署因考量，陳榮煉曾任職中國人民政治協商會議晉江市委員會成員（晉江政協）及福建省澳區政協聯誼會常務副會長，以2021年8月修正的港澳許可辦法規定，即「現（曾）任職於中國行政、軍事、黨務或其他公務機構、具政治性機關（構）、團體」等，會同相關機關審查，不予許可延期居留，內政部並於去年3月間做出「不予許可申請依親居留延期，並廢止其居留許可」處分書。

陳榮煉不服，先提訴願被駁後，再提行政訴訟主張，本件申請居留延期是原本同意居留處分的延續，應按舊法規定審酌。

陳榮煉並主張，他未曾加入中國致公黨，另在中國政治協商會的官方網站上，並無他的相關記載，若他具有政協等身分，豈會受中國政府調查，致使他曾任職於澳門勵駿創建有限公司，數十年來於澳門專注發展的博弈事業，均化為烏有，如果他曾參與政治工作，曾參與對台灣統戰等，怎會遭受如此下場。

合議庭審理認為，「澳門勵駿創建有限公司」官方網站及陳榮煉接受某媒體專訪等相關證據均顯示，陳榮煉確曾任晉江政協、福建省澳區政協聯誼會常務副會長，原處分依申請延期居留時的法令規定，否准他依親居留延期的申請，並廢止其居留許可，並無違誤，訴願決定亦無不合，判陳男敗訴。

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