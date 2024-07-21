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持槍射擊雲林警致頭部受傷 通緝犯一審判12年6月

謝男去年持槍朝員警射擊致頭部受傷，雲林地院日前一審判決出爐，依殺人未遂等罪處12年6月有期徒刑。（雲林縣警察局提供）

謝男去年持槍朝員警射擊致頭部受傷，雲林地院日前一審判決出爐，依殺人未遂等罪處12年6月有期徒刑。（雲林縣警察局提供）

2024/07/21 15:38

〔記者李文德／雲林報導〕去年10月雲林麥寮橋頭地區發生警匪槍戰，49歲謝姓通緝犯因車子掉落田裡，橋頭派出所所長林鈺家、員警林俞宏到場協助拖吊，竟遭謝持槍射擊，子彈擦過林俞宏右耳上方頭皮打中頭骨，送醫幸無大礙。雲林地方法院日前依殺人未遂等罪，一審判謝男12年6個月有期徒刑，全案可上訴。

謝男因案被判刑5年多卻未報到遭通緝，去年10月21日攜槍到雲林，車子掉落麥寮鄉一處農田，橋頭派出所林鈺家、林俞宏2名員警前往現場處理協助，林俞宏盤查謝男身分後，正向林鈺家告知其為通緝犯時，謝已從背包中拿出槍枝，近距離朝警方射擊。

林俞宏及時閃避也拔出配槍反擊，謝男邊開槍邊試著倒退欲逃脫追捕，雙方一陣駁火後，謝嫌棄車逃逸，林俞宏則因頭部受中彈送醫，幸無生命危險。案發隔日，警方在一處工寮逮捕謝男。謝男對於犯行坦承不諱，且其所持有的槍枝及子彈經送驗後，確定具有殺傷力。

日前一審判決出爐，法院審酌，謝男因涉違反槍砲彈樣刀械管制條例案，尚在訴訟程序進行中，不思警惕、悔改再度購買槍枝犯下此案，依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務等罪，判12年6個月有期徒刑，全案可上訴。

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