法務部2副司長換人當 廉政署2職位異動

法務部公布4個行政職務異動名單。（記者吳政峰攝）

2023/08/09 20:59

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部9日公布行政職務名單，保護司與法制司兩副司長分由高檢署檢察官林秀敏、台中高分檢檢察官謝志明接任；廉政署肅貪組組長與派駐調查局政風室主任，則由高檢署檢察官邱智宏與高檢署書記官長林宏松接任，派令預定8月底生效。

法務部說明，預定接任保護司副司長的林秀敏，現任高檢署二審輪調檢察官（三專生），今年任滿回任台北地檢署檢察官，司法官班38期結業，曾任桃園地檢署襄閱主任檢察官，長期致力打擊民生犯罪，為桃園地檢署醫療專組召集人，曾兩度獲頒本部法眼明察獎座，榮獲法務部101年模範公務人員。

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林秀敏擔任二審檢察官期間，負責緝毒業務，協助解決各地檢署毒品半成品、先驅原料及化學品之銷燬事宜，並推動「新世代反毒策略行動綱領」，此次派任保護司副司長，以協助推動犯罪被害人保護、觀護及更生保護、犯罪預防等司法保護事務。

預定接任法制司副司長的謝志明，現任台中高分檢署二審輪調檢察官（三專生），今年任滿回任台中地檢署檢察官，司法官班39期結業。一審服務期間，獲頒法務部法眼明察獎座，曾參與赴菲談判司法互助事宜。

二審輪調期間，協助法務部推動「毒品數位化管理」、「司法聯盟鏈」、「贓證物RFID數位化管理」等創新制度，並協助規劃贓證物管理手冊修訂」、毒品判決確定前銷燬、偵查中扣押物變價拍賣等相關法制作業，本次獲派法制司副司長，將協助推動法制諮詢及彙整管制、兩公約人權保障、轉型正義等相關法制作業。

預定接任廉政署肅貪組組長的邱智宏，現任高檢署二審輪調檢察官（三專生），今年任滿回任士林地檢署檢察官，司法官班38期結業，曾任士林地檢署襄閱主任檢察官，並曾借調法務部檢察司、最高檢察署特偵組辦事，負責金融犯罪、洗錢防制等業務，偵辦起訴多起重大貪瀆及黑金案件，並奉派至美國史丹佛大學擔任訪問學者。

邱智宏輪調二審期間，擔任重大貪瀆案件蒞庭專組檢察官、選舉查察執行秘書，協助高檢署推動選舉查察相關業務，獲選「二審表現優良檢察官」。本次派駐廉政署辦理肅貪組組長事務，以協助廉政署推動肅貪法令的研擬及協調、貪瀆或相關犯罪案件調查的執行及督考等業務。

預定接任調查局政風室主任的林宏松，現任高檢署二審輪調檢察官兼書記官長（三專生）林宏松，今年任滿回任新北地檢署檢察官，司法官班38期結業，曾任司法官學院導師、新北地檢署襄閱主任檢察官，偵辦起訴多件貪瀆及經濟犯罪等社會矚目案件。

林宏松擔任高檢署書記官長期間，積極處理高檢署及所屬各地檢署的各類行政事項，並兼任高檢署發言人，為各項行政事務之聯繫窗口，此次特予借調調查局辦理政風室主任事務，以協助調查局進行貪瀆預防及發掘，以及政風案件之查處、考核及獎懲等業務。

法務部說明，以上四位均為二審輪調檢察官，回任一審檢察官後調任行政職務，依本部檢察官人事審議委員會審議規則規定，轉任副司長及借調政風室主任職務應經該會審議，故將於本週五（8/11）例行會議提案討論，至其等所佔一審員額，已就各檢察署業務及人力負荷量通盤考量予以填補。

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