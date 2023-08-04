首位執行官陞任！葉自強接行政執行署副署長

法務部4日公布行政執行署高階主管人事案。（記者吳政峰攝）

2023/08/04 15:41

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部4日公布行政執行署高階主管人事異動案，台北分署分署長葉自強調陞副署長，為史上首位接任該職的執行官；即將回任一審的高檢署檢察官黃立維與柯怡如，則分別調任新北與屏東分署長，預定8月底生效。

葉自強具律師資格，歷任宜蘭分署分署長、行政執行署主任秘書及高雄分署分署長，多年來辦理執行業務，歷練完整，本次獲拔擢調陞副署長，是首位行政執行體系人員升任第一人。

請繼續往下閱讀...

黃立維在高檢服務3年，今年任滿回任台北地檢署檢察官。黃為司法官班39期及葉，曾任一審檢察官、主任檢察官，並曾借調法務部調查局擔任政風室主任，歷練豐富。

黃立維任職二審期間，負責建置科技監控中心及科技偵查中心，架設毒品知識庫，規劃並擴充科技偵查輔助平台資訊介接，優化提升數位鑑識及幣流分析工具與軟體，籌畫數位鑑識環境及導入ISO/IEC 17025數位鑑識實驗室國際標準認證工程，具備法律及科技雙重背景，獲拔擢接掌新北分署。

柯怡如與黃立維相同，今年二審任滿三年，回任士林地檢署檢察官。柯是司法官班40期結業，曾任一審檢察官、主任檢察官。二審輪調期間，負責偵辦國安案件，並擔任高檢署打擊妨害綠能產業發展犯罪、毒品戒癮治療、毒品再犯防止推進小組等行政業務的執行秘書，法務部為增加其行政歷練，拔擢接掌屏東分署。

法務部說明，部長蔡清祥本次調動原則秉持用人唯才、適才適所，為活絡法務部所屬機關間人才交流，提攜表現優異人員以激勵及提升工作士氣，並促進行政執行體系的整體發展，選任優秀的行政執行同仁及檢察官出任新職。

法務部表示，本次核定調動日期，除黃、柯二人滿調任地檢署檢察官為8月31日外，其餘均將於8月30日統一赴新職機關報到，名單如下:

一、行政執行署臺北分署分署長葉自強調陞行政執行署副署長。

二、行政執行署新北分署分署長楊秀琴調派行政執行署臺北分署分署長。

三、高等檢察署輪調期滿調任臺北地方檢察署檢察官黃立維調派行政執行署新北分署分署長。

四、行政執行署臺南分署分署長吳祚延調派行政執行署臺中分署分署長。

五、行政執行署高雄分署分署長張雍制調派行政執行署臺南分署分署長。

六、行政執行署屏東分署分署長楊碧瑛調派行政執行署高雄分署分署長。

七、高等檢察署輪調期滿調任士林地方檢察署檢察官柯怡如調派行政執行署屏東分署分署長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法