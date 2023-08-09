CPI累計漲幅達5％ 犯保補償金將連動增加

法務部保護司科長張哲銘說明，犯保補償金將配合CPI滾動調整金額。（記者吳政峰攝）

2023/08/09 17:07

〔記者吳政峰／台北報導〕被害人權益保障法第五章「犯罪被害補償金」7月1日正式施行，國家將對重大案件的被害人負起責任，單筆定額給付補償金，且當消費者物價指數（CPI）累計漲幅達5%時，補償金將同步連動增加。

法務部保護司科長張哲銘9日召開「犯罪被害補償金新制保障被害人權益大躍進」記者會，表示新法將其犯保補償金的性質，從「民事賠償概念之代位求償性質」改為「特殊社會福利補助之給付行政性質」，更改採「國家責任主義」及「單筆定額給付制」。

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張哲銘表示，新法所採「特殊社會福利補助」性質，讓犯罪被害補償金制度產生申請從簡、審議從速、核發從優三大重要變革，核發方式改為「單筆定額給付制」，遺屬補償金一案為180萬元；重傷補償金參考勞工保險失能給付標準定其重傷程度，分級定額給付發80萬元至160萬元；性侵害補償金則依起訴書所載被告所犯法條區分，給付範圍標準為10萬元至40萬元。

張哲銘強調，為避免各類補償金金額追不上物價成長指數，也避免動輒修法、曠日廢時，新法明定於中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達5%時，主管機關應報請行政院核定調整之。

張哲銘指出，新法增訂了許多更加保障被害人權益的規定，例如擴大「重傷」定義範圍，納入符合全民健保「重大傷病」者；申請時效從2年、5年延長為5年、10年；得開立補償金專戶避免被抵銷或強制執行；增訂補償金黃牛報酬無效條款；補償金不計入社會救助法之家庭總收入，以避免影響原有中低收入戶資格。

在犯罪被害補償金核發前，如犯罪被害人及其家屬有急迫需要，除可由審議會核發「暫時補償金」外，犯罪被害人保護協會亦得依需求評估結果，即時核發各項經費補助，包含緊急生活扶助及喪葬費用；非屬全民健保給付範圍之醫療費用與身心治療、諮商及輔導費用；訴訟、非訟費用及律師費用；安置費用及房屋租金；生活費用、教育費用、托育及托顧費用；其他必要費用等六大類。

法務部政務次長陳明堂表示，新法建構「保護服務之經費補助」與「單筆定額補償金」雙軌併行制，對被害人與家屬的經濟支持更完整且更具個案彈性，新法更將向加害人民事損害賠償的請求權，還給被害人或其家屬，縮短過去漫長的等待期，以提供更為完善的權益保障制度及經濟支持措施，協助他們度過難關。

法務部政務次長陳明堂表示，新法對於被害人身心靈的保障更為全面。（記者吳政峰攝）

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