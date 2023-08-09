境外引誘他人吸大麻 台有管轄權可處7年刑

法務部說明，只要引誘他人施用毒品，不論境內或境外，最重可處七年刑。（美聯社）

2023/08/09 20:40

〔記者吳政峰／台北報導〕今有媒體報導學生吸大麻的情形日趨嚴重，若是境外吸食更無法可罰。法務部表示，依照毒品危害防制條例規定，引誘他人施用毒品，不論境內或境外，最重可處7年刑；若引誘未成年人吸食，還可加重其刑至二分之一。

法務部說明，毒品危害防制條例第7條第2項規定「引誘他人施用第二級毒品者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。」大麻為我國列管的第二級毒品，行為人在網路上教導他人施用大麻，或散布「大麻無害論」而引誘他人施用大麻，可能構成引誘他人施用第二級毒品罪。若引誘未成年人施用大麻，依同條例第9條第1項規定，加重其刑至二分之一。

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法務部強調，引誘他人施用大麻，無論犯罪地在境內或境外，均為我國刑法效力所及範圍，得以追訴究辦。依刑法第5條第8款前段規定，在我國領域外犯引誘他人施用毒品罪者，為我國刑法效力所及，故無論在我國境內或境外，謠傳「大麻無害論」而引誘他人施用大麻者，我國對於此等行為均得以追訴究辦。

法務部指出，為壓制大麻持續擴散，所屬檢察機關已將查緝大麻列為安居緝毒專案的重點工作，務求向上溯源，查緝大麻供應源頭，並向下刨根，挖掘施用大麻黑數，以維護國人健康。

法務部重申，毒品犯罪為重罪，將全力進行掃蕩，如有以身試法者，必依法從嚴從速偵辦。

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