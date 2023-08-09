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女出生3個月被棄養 長大遭生母提告索扶養費

台東地方法院法官認為邱女未盡人母扶養責任且情節重大，駁回聲請。（記者黃明堂攝）

台東地方法院法官認為邱女未盡人母扶養責任且情節重大，駁回聲請。（記者黃明堂攝）

2023/08/09 16:34

〔記者黃明堂／台東報導〕劉姓女子在出生3個月後就被生母棄養，由父系祖母、叔、姑撫養長大，現在20多歲了，卻被邱姓生母提告，索取每月給付1萬元扶養費，她不願意，法官也認為邱女未盡人母扶養責任且情節重大，駁回聲請。

劉姓女子3個月大就被生母棄養，長大了被告，進入法庭的調解程序時，才第一次看到媽媽的長相，這個陌生的人要求她扶養到死為止，她百般不願。

現年50餘歲的邱姓婦人稱，自己無收入及財產，且於111年為低收入戶，無法維持自己之生活，今年低收入資格在鄉公所審查不合格，原因是未檢附女兒的實際薪資所得證明文件。她以110年台東縣平均每人月消費支出為19800元，要求女兒每月給付10000元之扶養費。

劉女答辯說，從小是給給阿嬷及姑姑養大的，請求駁回生母之聲請。劉女祖母也證稱，孫女出生後是由這位祖母及祖父、叔叔及姑姑照顧，邱女人跑掉，她就再也沒有看過，邱女也都沒有寄錢給他們照顧劉女。

法官指直系血親相互間，互負扶養義務，但邱女無正當理由未盡人母扶養義務，且情節重大，也未曾探視女兒，自得免除劉女對於邱女之扶養義務。

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