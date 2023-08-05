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    六甲槍擊案新營分局人事又異動 刑大出現台南首位女偵查隊長

    郭若萱（左）將調任南市刑大偵七隊隊長。（警方提供）

    郭若萱（左）將調任南市刑大偵七隊隊長。（警方提供）

    2023/08/05 23:42

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市六甲區7月發生2起槍擊案，事後檢討卻是前新營警分局柳營分駐所長王建智下台走人，但怪怪的人事異動還有下一局，傳出新營分局偵查隊隊長蔡志成也被調整職務，將在7日調任台南市刑大勤指中心主任。蔡志成職務異動後，刑大預防組組長郭若萱受牽動，將接任偵七隊隊長，成為台南首位女性偵查隊隊長。

    蔡志成職務異動，南市刑大因此牽動4位2線3星隊長、組長、主任的人事調整，蔡志成被調回刑大接勤指中心主任，刑大勤指中心主任張又彬調任刑大預防組組長，預防組組長郭若萱接偵七隊隊長，偵七隊隊長胡益源調任新營分局偵查隊隊長，7日將發布派令。

    六甲區7月8日凌晨接連發生槍擊案，肇因六甲、柳營兩方人馬私怨造成，柳營邱姓男子帶槍自首，事後檢討，王建智調任新營分局巡官，分局解釋是基於整體勤業務需要及王員個人因素綜合考量，非因六甲槍擊案件而調職。

    不料，蔡志成被調整職務，離開新營分局偵查隊長，警界免不了又是一番猜疑，相關官警證實人事調動，說明是因應大選治安需求而適才適所調動。

    此番刑大幹部異動，也大有亮點，郭若萱將接任偵七隊隊長，成為台南治安史上第一位女性偵查隊隊長。

    郭若萱擁有警大刑事警察研究所碩士、東吳大學法律專業研究所碩士學歷，她在台北市警察局擔任刑事、鑑識巡官表現不錯，就已升上2線3線警務正，後為照顧家庭，降調回台南市警局，去年台南發生雙警命案，她就是時任民權派出所所長，後調升南市刑大預防組組長，將再接下偵七隊長，能力獲長官賞識。

    南市刑大預防組組長郭若萱（右三）將調任刑大偵七隊隊長，成為台南治安史上首位女性偵查隊長。（刑大提供）

    南市刑大預防組組長郭若萱（右三）將調任刑大偵七隊隊長，成為台南治安史上首位女性偵查隊長。（刑大提供）

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