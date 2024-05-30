財神沒來！5/30 威力彩、今彩539頭獎均摃龜

第113000044期威力彩；第113000130期今彩539，頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/05/30 22:12

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月30日）開獎的第113000044期威力彩、第113000130期今彩539，頭獎都摃龜！

第113000044期威力彩中獎號碼為「第一區：06、07、16、21、27、31。第二區：06」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共41注中獎，每注可得2萬元；伍獎共252注中獎，每注可得4000元；陸獎共1537注中獎，每注可得800元；柒獎共3066注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6869注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬1585注中獎，每注可得100元；普獎共3萬6341注中獎，每注可得100元。

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第113000130期今彩539中獎號碼為「02、09、32、36、37」，頭獎摃龜；貳獎共112注中獎，每注可得2萬元；參獎共5048注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1281注中獎，每注可得50元。

第113000130期39樂合彩中獎號碼為「02、09、32、36、37」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共113注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8552注中獎，每注可得1500元。

第113000130期3星彩中獎號碼為「450」，壹獎共72注中獎，每注可得1萬元。

第113000130期4星彩中獎號碼為「4724」，壹獎共16注中獎，每注可得10萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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