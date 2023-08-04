婦人找兼職衰成詐欺共犯一審判3個月 二審認「不正方法」取證改判無罪

台南地院在審理一件詐欺案時，用了不正方法取證，迫張姓婦人認罪判3個月徒刑，二審罕見說重話，要法官堅守人權標準，並改判無罪。（資料照，記者王捷攝）

2023/08/04 13:29

〔記者王捷／台南報導〕張姓婦人上網找網拍兼職誤信詐團，網銀帳戶遭歹徒利用行騙，張婦出庭時台南地院法官對她說「我講直白一點，你大陸來的」打斷辯解迫認罪，張婦因此判刑3個月，台南高分院認為一審「不正方法」取證，並罕見引用司法院解釋說重話：「法官應堅守人權標準，不應擁護或為舊時代侵害人權案件搽脂抹粉」，二審逆轉判無罪。

張婦供稱是為了照顧小孩，只能上半天班，剩下半天只能找在家能做的兼職，所以上網找了「網拍」工作，不料卻誤入陷阱。

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張婦供稱，歹徒沒有要她提供帳戶，只是要她申請網路銀行，一個月後就會有專人教她網拍，但她才綁定網銀沒幾天，帳號就出問題，她起初也怕被騙，但對方沒有要她提供提款卡、存簿，只要她開通網路銀行，所以她才覺得不會怎麼樣，還不斷向歹徒詢問有沒有風險？直到帳戶被列入警示帳戶凍結，跑了5個縣市做筆錄，才知道被列為詐欺共犯。

一審時法官並沒有聽張婦辯解，常常張婦只說了「因為…」兩個字後就被法官提高聲量打斷，並向張婦稱「否認是你的權利，但認罪有認罪的刑度、否認有否認的刑度，不認罪的話，之後合議庭有三個法官來審判」，並向張婦說：「我們的心證就是認為妳有做啦。」

最後，張婦向一審法官承認有交出帳戶，才剛說完「可是…」後想辯解，又被法官打斷：「可是怎麼樣？妳講給我聽，我是為妳好，我講直白一點，妳是大陸來的我跟妳講直白一點，妳有什麼疑慮、可是什麼、你的辯解是什麼我都可以把妳給駁掉啦。」

二審認為，張婦自由意志已遭一審法官的言詞壓抑，張婦自白都是因法官所用不正方法來訊問所致，這沒有證據能力，所以改判無罪。

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