少年雙煞持刀伏擊男子落網 不排除詐欺黑吃黑引殺機

新北市林姓男子今天上午在五股遭雙煞持刀刺殺，蘆洲警方跨區追緝，在捷運淡水站前馬路壓制逮獲雙煞。（記者吳仁捷翻攝）

2023/08/02 16:00

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市五股鬧區今天上午驚傳一名男子遭嫌犯當街持刀刺入背部，被害人林姓男子受傷後倒地，路人見狀求救，警方獲報，過濾監視器，今天下午在淡水捷運站附近，逮獲2名行兇少年，因雙方都不願透露案發原因，警方過濾雙方通聯，加上林嫌有詐欺等前科，不排除雙方因詐欺黑吃黑引發殺機，正擴大釐清犯案動機。

35歲林姓男子今天上午在五股區五福路14巷口，突遭2名男子持刀砍殺，警方獲報到場，發現35歲林姓男子受傷，他自稱無端遭人持刀刺殺，左手、左後背共有3處刀傷，意識清楚，因傷勢傷及韌帶，轉送林口長庚醫院治療中，沒有生命危險。

請繼續往下閱讀...

蘆洲警分局過濾監視器，發現雙煞犯案前，在現場等候半小時，警方過濾犯案機車車號，鎖定追緝，案發內4小時，追查到捷運淡水站前，警方發現雙煞共騎1輛機車，趁停等紅燈時攔車拉下雙煞，當街扭打制伏，逮獲同為17歲的張姓、陳姓2名少年到案。

由於林男就醫前，未透露遭砍殺原因，陳姓、張姓少年也拒絕透露，警方過濾雙方通聯，發現一些唆使討債，懷疑另有嫌犯唆使2少年伏擊林姓被害人，警方掌握林姓被害人有詐欺等前科，懷疑雙方因詐騙款項引發殺機，加上2少年掌握林男作息，不排除雙方認識，仍待深入追查，進一步釐清案情。

由於雙煞到案後，未發現兇刀，警方仍待起出犯案刀械，佐證犯行，全案依殺人未遂方向偵辦。

新北市林姓男子今天上午在五股遭雙煞持刀刺殺，蘆洲警方跨區追緝，在捷運淡水站前馬路壓制逮獲雙煞。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法