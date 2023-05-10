惡鄰對父子狂噴汽油「想讓對方死」 殺人未遂起訴

詹男對準備騎機車出門的謝姓父子不斷噴灑汽油。（民眾提供）

2023/05/10 16:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化70歲詹姓男子與謝姓鄰居長期不睦，上月24日他背著汽油桶、手持噴槍，往謝姓父子身上狂噴汽油，準備點火時，遭謝男一拳擊倒在地，詹男被捕坦承「想讓對方死」，其手段令人不寒而慄，彰化地檢署火速偵辦，今依殺人未遂罪嫌起訴，另外詹男欲對幼兒犯罪，違反兒少保護法，檢方要求加重其刑。

據了解，詹男與謝男因停車、養寵物等問題常有嫌隙，4月24日上午，謝男騎機車載兒子出門準備上學，詹男突然從後方靠近，右手持噴槍朝他們狂噴汽油，左手則持點火噴燈，父子倆全身都是汽油，謝男見情況危急，立即下車追打詹男，最後使勁一拳將詹男擊倒在地，才化解危機。

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起訴內容指出，詹男與謝男為鄰居，但因故對謝男懷恨在心，犯案前一週，詹男購買一塑膠桶並裝入7、8公升的汽油，24日上午7時18分，詹男從住處攜帶噴火器、高壓噴灑器並連接汽油桶前往謝男家，見到謝男及兒子準備騎車外出，立即對他們噴灑汽油，欲點火時遭謝男推倒在地，未能得逞，不過這場衝突造成謝男左眼受有化學性、角膜炎等傷害，謝男兒子則吸入過多有機溶劑氣體送醫。

詹男被捕後坦承犯罪，還說噴灑汽油，就是想讓對方死等語。彰化地檢署偵查後認為，詹男所為已構成殺人未遂罪行，又故意對未成年謝子犯罪，向法官請求依違反兒童少年福利與權益保障法加重其刑。

詹男準備點火之際，謝男衝上前阻止。（民眾提供）

詹男準備點火之際，遭謝男一拳擊倒在地，未能點火成功。（民眾提供）

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