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    投資股票「包賺」7天遭詐98萬 再端300萬現金面交逮3車手

    彰化吳姓男子誤信網路投資，一週內遭詐98萬元，準備再加碼300萬元投資時，經警方識破有詐並及時逮捕犯嫌。（民眾提供攝）

    彰化吳姓男子誤信網路投資，一週內遭詐98萬元，準備再加碼300萬元投資時，經警方識破有詐並及時逮捕犯嫌。（民眾提供攝）

    2023/08/02 23:42

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣吳姓男子在臉書看到投資股票包賺訊息，點入後遭對方洗腦，一個禮拜內提領現金98萬元，給自稱證券商外派經理張、蔡、陳男等人，但一直都領不到獲益，才知遭詐騙，後來對方又謊稱可投資300萬元換取更大報酬，警方趁雙方面交取款時逮捕犯嫌。彰化地檢署偵查終結，將張、蔡、陳男三人依詐欺、洗錢等罪嫌提起公訴。

    起訴書指出，張男（25歲）、蔡男（23歲）、陳男（34歲）平時不學無術，分別於今年4、5月間加入「胡睿涵」、「來福」、「林經理」、「烤割2.0」、「史珍香」等人組成的詐欺集團，並擔任領款、車手等工作。

    檢方調查，今年4月間，吳姓男子透過臉書投資廣告點入，加入該集團以Line成立的「花開富貴」群組，群組上成員對他聲稱，下載「和鑫」證券APP後，再把錢交給張姓、蔡姓、陳姓外派經理，就可以開始投資股票買賣賺錢，吳男不疑有他，於4月27日至5月4日間面交3次，共付98萬元，後來吳男發現，遲遲無法領取獲益，才驚覺遭詐。

    6月7日，集團成員又打給吳男，表示又有股票投資包賺，吳男則稱還有300萬存款，希望以買房子為由投資最後一次，同時他也到派出所報案，最後雙方約定在住處面交，警方趁機埋伏，等陳男到場取款時將他逮捕，隨後也陸續逮捕張男跟蔡男，偵辦後依詐欺等罪嫌起訴。

    芳苑警分局表示，張男等3人作案前，會先至他處領取作案用手機跟證券商服務證，接著與被害人面交，等取款後再依照上級指示地點，交付剛剛領取的贓款，犯案手法相當縝密，藉此掩飾隱匿贓款去向，但法網恢恢，警方仍識破張男等人惡行，並及時阻詐成功，保住吳男財產。

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    陳姓詐團成員面交取款時遭警方逮捕。（民眾提供）

    陳姓詐團成員面交取款時遭警方逮捕。（民眾提供）

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