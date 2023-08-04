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    男網友介紹工作約見面 巨乳妹揪友同行仍遭抓奶

    許男以介紹工作為由，對小詩伸出狼爪。示意圖，與本案無關。（記者吳政峰攝）

    許男以介紹工作為由，對小詩伸出狼爪。示意圖，與本案無關。（記者吳政峰攝）

    2023/08/04 11:32

    〔記者吳政峰／台北報導〕基隆一名女子小詩（化名）2022年間與許姓男網友相約見面談求職，小詩擔心有危險，找了友人同行，未料許男把兩人帶往KTV飲酒，藉故支開友人後，竟對小詩毛手毛腳。小詩找理由逃離，許男仍不罷手，把她拉到騎樓間抓奶強吻，還說她「胸部很大」。小詩不願再忍，堅持報案，一審基隆地院依強制猥褻罪判許男9月刑；二審高等法院日前維持原判決。

    判決指出，許男透過臉書結識小詩，2022年元月間以介紹工作為由相約見面，小詩擔心有危險，找了友人陪同。雙方約在基隆某超商碰面，見面後，許男提議到KTV喝酒唱歌，小詩研判有友人陪伴，許男應不敢放肆，遂同意其要求。

    詎料飲酒歡唱到一半，許男突然以沒有酒為藉口，要小詩的友人前往超商買酒，支開後，許男立刻獸性大發，不顧小詩口頭拒絕及掙扎，強行親吻她的嘴唇2次，還把手伸至其內衣內撫摸胸部。

    小詩受驚，為了擺脫許男，遂以「親友受傷須至基隆長庚紀念醫院」為詞，表示欲先行離開。許男見狀，假意好心陪同接送，跟著她一同搭乘計程車前往長庚醫院。小詩上車即告訴司機要去長庚醫院，沒想到許男見小詩在車上閉眼休息，竟在乘車途中示意計程車司機停在路邊。

    許男把小詩帶下車，並把她拉至早餐店旁騎樓，不顧小詩大喊「不要」，當街強吻並抓奶，並說她「胸部很大」，要她當女友，一起去旅館。小詩情緒激動，拒絕再忍，堅持報案。許男否認強制猥褻，強調雖然小詩有說「不要」，出手拒絕，但是「男女朋友間的那種推開」。

    一審基院考量許男矢口否認，且未與小詩達成和解賠償損害，足見並無悔意，兼衡其犯罪動機、目的、手段、造成危害程度、生活狀況，分判兩個強制猥褻罪各7月，定應執行9月刑。許男不服，提起上訴。

    二審高院指出，許男所為犯行事證明確，一審已念在許男無前科，判刑9月，認事用法均無違誤，量刑亦屬妥適，應予維持，日前駁回上訴，仍可上訴。

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