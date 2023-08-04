做「人形蜈蚣」訓練被壓傷 準消防員獲判國賠496萬元

北院認定朱因「人形蜈蚣」訓練所受的傷，與前方學員摔落地面具因果關係，判消防署應國賠496萬多元。（資料照）

2023/08/04 09:36

〔記者溫于德／台北報導〕朱姓準消防員4年前接受俗稱「人形蜈蚣」的堆疊訓練，卻因前方學員摔落地面壓在他身上，害他至今跛腳、身體左側無冷熱痛覺等，被衛生福利部認定為重大傷病而領有輕度身心障礙證明；朱聲請國賠，台北地院判內政部消防署應賠償496萬多元。可上訴。

2019年1月16日朱前往消防署訓練中心，參加為期3週的消防特考班預備教育；29日下午，區隊長指示學員進行「人形蜈蚣」訓練，即學員排成一縱對，每位學員將雙腿放置後方學員的肩膀及背部，再以雙手撐起身體與地面平行。

請繼續往下閱讀...

當下一名排在朱前面的學員，因體力不支摔落地面，但雙腿仍放在他身上，害他的頭頸部受到瞬間外力而受傷，經診斷是頸椎間盤突出、脊髓神經壓迫等。

後來朱雖經兩度手術並持續接受復健治療、幹細胞療法等，至今仍無法跑、跳、快走，走路會跛腳，身體左側肢體也無冷熱知覺及痛覺，同時無法準確握筆寫字，因而被衛福部認定為重大傷病而領有輕度身心障礙證明。

朱強調，「人形蜈蚣」並未納入當年訓練計畫，且具高度危險性，中心人員卻擅自實施，何況2019年他僅24歲，本無相關宿疾，卻因訓練導致人生嚴重受到影響，決定聲請國賠，求償看護費、不能工作損失、精神慰撫金等，共660萬多元。

消防署解釋，出勤消防員須耗費大量體力，並講求團隊合作，且為順利完成救災任務，必須接受高強度訓練，同時培養團隊精神，才會進行「人形蜈蚣」訓練；而每組訓練約1至2分鐘就會換手，讓學員得以暫時休息，合乎比例原則，並未違反相關規定。

況且，「人形蜈蚣」是「靜態」肌耐力訓練，不像柔道、摔角或搏擊等體技訓練，另依朱的病歷、健保資料可知，朱患有老年性骨質疏鬆症、骨刺以及頸椎退化性疾患，也有氣喘等病史，卻刻意隱瞞病情繼續操練，應自行負責；消防署拒絕賠償。

北院指「人形蜈蚣」確實並非課程表定訓練內容，且學員除了自身體能狀況，還會受到其他學員體能狀況的影響，具相當危險性，因此難認是達成「團隊默契之培養，且能達成鍛鍊個人體能、負重能力、前臂及背部肌耐力」等目的，所能實施侵害最小的訓練。

再者，朱病歷上所記載的症狀，都是在進行「人形蜈蚣」訓練後所出現，消防署也未舉證朱本來就有相關宿疾，故可認定朱所受的傷與前方學員摔落地面具因果關係；北院審酌各項費用必要支出後，判消防署應國賠496萬多元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法