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    首頁　>　社會

    恨鐵不成鋼！父罵子「不要臉」 被兒子提告求償10萬精神賠償

    苗栗地方法院審理，認為父子在家中對話，非屬公眾場所，且父親言詞是恨鐵不成鋼的不滿情緒表達，沒有貶損兒子的社會評價，駁回兒子的告訴。（記者彭健禮攝）

    苗栗地方法院審理，認為父子在家中對話，非屬公眾場所，且父親言詞是恨鐵不成鋼的不滿情緒表達，沒有貶損兒子的社會評價，駁回兒子的告訴。（記者彭健禮攝）

    2023/08/04 08:46

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一位父親不滿已成年的兒子好吃懶做，罵兒子「他媽的」、「不要臉」並要兒子搬出去，被兒子用手機錄影後，一狀告上法院；兒子主張，父親的言語已不法侵害他的精神和人格，求償10萬元。苗栗地方法院審理，認為父子在家中對話，非屬公眾場所，且父親言詞是恨鐵不成鋼的不滿情緒表達，沒有貶損兒子的社會評價，駁回兒子的告訴。

    法院調查，父子之間的衝突對話，有兒子提出的手機錄影，經當庭勘驗，父親確有對兒子講「他媽的」、「不要臉」等語。依兒子自承父子對話時，是在住家2樓，當時並無其他人在場，屬一對一對話，且地點非屬公眾得出入之場所，父親也沒有使第三人知悉其事或散布於眾之意圖。

    法庭上，兒子並提出統一發票、繳費收據等，以證明其能自食其力，而非好吃懶做。但也自陳，有付過吃飯的錢，大約是在前2年的事，但也記不清楚了；最近這2年間父親突然跟他要生活費，但他都還沒有給。

    法官再就父子衝突對話內容來看，父親是因認為兒子好吃懶做，才說「他媽的」，並認為兒子不知孝順，一天到晚惹麻煩，都拿他的東西吃，又沒本事搬出去，才說兒子「不要臉」。

    法官認為，父親是因為兒子長年未照顧他和妻子兩老及未支付生活費，恨鐵不成鋼下，於不滿言語中夾雜「他媽的」、「不要臉」等，藉以表達憤怒、怨恨等情緒，僅屬個人對兒子主觀價值判斷之評論，與意圖散布於眾而有貶損名譽之虞或公然辱罵之情形不同，難認有侮辱兒子之故意，應認是言論自由範疇，並不構成貶損兒子之社會評價，致侵害兒子名譽之侵權行為。

    因此，法官認為，兒子依侵權行為之法律關係，請求父親賠償其精神上及人格權之損害10萬元及法定遲延利息等，為無理由，應予駁回。

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