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    被2樓漏水連累 1樓住戶提告獲判賠修繕費及精神賠償金

    1樓住戶為免2樓住戶陽台用水再度漏到1樓，提告要求修復，獲簡易庭判准，2樓住戶還要賠償1樓住戶修繕費與非財產損害共11萬元。（示意圖）

    1樓住戶為免2樓住戶陽台用水再度漏到1樓，提告要求修復，獲簡易庭判准，2樓住戶還要賠償1樓住戶修繕費與非財產損害共11萬元。（示意圖）

    2022/02/15 11:39

    〔記者溫于德／台北報導〕家住新北市新店區某公寓1樓的許、卞2人，為避免2樓住戶陽台用水再度滲漏到1樓，除提告要徐姓住戶修復陽台樓地板防水層至不漏水狀態，也要賠償1樓修繕費7萬元，以及卞為此影響身心健康的非財產損害12萬元，台北簡易庭認定2人提告有理，除酌減判徐應賠償卞4萬元外，其餘皆判准；可上訴。

    許、卞主張，2樓房屋自2019年6月前某時起，陽台排水管、熱水管皆發生漏水狀況，且陽台地板防水層失效，水會漏到1樓住戶，導致1樓的裝潢、天花板、牆壁損壞。

    2人說，2020年1月間，徐姓住戶雖陸續修復陽台排水管、熱水管，卻漏修陽台地板防水層，2人認為應該一併修復，以免陽台用水再度漏至1樓，加上1樓修繕費用經估價是7萬7000元，2人只要7萬元，以及卞飽受環境潮溼發霉之苦，身體狀況、生活品質皆受影響，求償非財產損害12萬元。

    簡易庭認為，徐姓住戶未到庭也沒提出書狀說明，依法採信許、卞主張，除判徐要修復自家陽台樓地板防水層至不漏水狀態，也要給付2人7萬元修繕費用，另考量卞長期處在發霉環境，導致內心抑鬱痛苦，並發生胃食道逆流、眼臉筋攣、失眠等疾病，也有醫院診斷證明為證，嚴重影響環境及身心健康，要徐再賠卞4萬元。

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