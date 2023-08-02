金門攜手中央斥資近億元 打造員警新廳舍

斥資近億元的金門縣警察局金寧分駐所新建工程，由縣長陳福海（右一）、立委陳玉珍（右二）、縣警局長盧廷彰（左二）、金門警察之友會理事長謝東龍（左一）等人共同剪彩。（記者吳正庭攝）

2023/08/02 22:16

〔記者吳正庭／金門報導〕被列為「危險廰舍」的金門縣警察局金寧分駐所今天舉行新建工程動土，縣長陳福海說，窮不能窮警政預算，他也叮嚀縣警局務必「拿放大鏡」監工，要求廠商如期如質在2025年12月完工。

金寧分駐所現址，由於地基傾斜，2019年就被福建省建築師公會鑑定為「危險不宜作為警察辦公廳舍」，警察局進行多次詳評作業，並經多方爭取，於2020年12月獲中央前瞻計畫核定補助總經費85%，約8000萬元，地方僅需配合自籌15%款項，約1411萬元；基於兼顧現有業務運作，新建工程選在金寧所前方土地起造。

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陳福海說，到年底金門的縣庫只剩40億元，雖然縣府有很多案子都在審慎評估和檢討，但考慮警察同仁平日的辛勞和對社會治安的貢獻，縣府對於此案「沒有考慮、完全支持」。

陳福海平日常說「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，他今天說，雖然縣府財政拮据，但窮不能窮警政、消防、教育和老、幼；縣府其他建設一塊錢都要省，但警察同仁的不能省。

他說，在歐美國家很多公共工程是民意代表在做的，標到後做得更認真，因為還多了1分社會責任，他要求縣警局未來要拿放大鏡來監工；陳福海說，這項工程因建築成本攀高、地區勞動力匱乏，經過4度流標；他幽默對著在場的縣議員王秀玉、得標廠商負責人趙康夫婦問，有沒有信心如期完工？趙康充滿信心回應「有」，台下一片掌聲。

立法委員陳玉珍說，金門的治安在地區是有口碑的，未來也會繼續在立法院為爭取警察權益打拚。

金城分局表示，金寧分駐所新建工程歷經1年多的整備及規劃設計作業，除考量環境暖化以綠建築概念設計，更以節能工技進行未來施作，可預見未來成為縣內的指標建築；新建工程預計2025年12月完工，將興建地上3層，總樓地板面積1315餘平方公尺的警察基層新廳舍。

縣警局局長盧廷彰說，新建工程將作為轄區基層外勤單位使用，未來在治安、交通維護，更能增加服務環境舒適性，形塑優質治安機關形象。

金門縣警察局金寧分駐所新建工程動土，醒獅團祝賀開工大吉。（記者吳正庭攝）

金門縣警察局金寧分駐所新建工程動土，縣長陳福海遞給小獅紅包鼓勵。（記者吳正庭攝）

金門縣長陳福海（左）說，縣府其他建設一塊錢都要省，但警察同仁的不能省。（記者吳正庭攝）

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