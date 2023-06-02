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    賭場員工偷3萬元籌碼被擄走 打到吐20萬元才送醫

    3名被告把2名被害人載到陽明山花鐘公園痛毆。（記者吳政峰攝）

    3名被告把2名被害人載到陽明山花鐘公園痛毆。（記者吳政峰攝）

    2023/06/02 22:11

    〔記者吳政峰／台北報導〕張姓男子2020年間經陳姓友人介紹到王姓男子（另案審理）開設的賭場工作，卻偷走3萬元籌碼，令王男很不滿，召集高、林、孫等人擄走張、陳二人，載到陽明山花鐘痛毆，打到2人吐出20萬元，才同意將其送醫急救。高等法院日前依妨害自由罪分判高1年刑、林10月刑、孫9月刑，可上訴。

    判決指出，王男懷疑張男竊取賭場3萬元籌碼，2020年4月13日晚上10時許，糾集高男、林男、孫男等人擄走張、陳二人，載往花鐘公園，持操作槍、鋁製球棒痛打，王男還拿出賭場監視影片嗆「籌碼就是你偷的」、「要怎麼處理這件事」，要求兩人承認偷籌碼並賠償遭竊款項10至20倍的金額。

    為避免被民眾看到，王男再把兩人載到大業路輪番圍毆，要求給付30萬元，見2人表示無能力給付，王竟把操作槍塞入張男嘴裡，稱如果不給錢會開槍。張、陳二人孤立無援，已不能抗拒，懇求降低金額到20萬元，王男同意。

    兩人電聯友人匯款，籌得20萬7000元，王男提領之後，才同意把他們載到醫院急診室救治，院方察覺有異，通報警方，警察循線追查後，才知擄人勒贖一事。

    高院認為，高、林、孫3名被告雖然參與犯案，但本案的「事主」僅有王男1人，無法充分證明有不法所有意圖或加重強盜、恐嚇取財等財產犯罪的犯意，應改論妨害自由罪。

    高院表示，3人犯罪情節雖非輕微，但最後仍把被害人載往就醫，並賠償50萬元和解，參酌3人年紀均輕、行事難免衝動失慮、自以為義氣、事後大致坦認犯行、前案素行皆尚可等一切情狀，分判高1年刑、林10月刑、孫9月刑，可上訴。傷害部分，3人已和2名被害人和解，取得諒解，獲得撤告。

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