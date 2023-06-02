為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    涉集體收賄2600萬！雲林縣議長沈宗隆收押78天 300萬交保

    收押78天，雲林縣議長沈宗隆今天300萬元交保，下午5點17分走出法院拱手說，「謝謝大家關心」。（記者黃淑莉攝）

    收押78天，雲林縣議長沈宗隆今天300萬元交保，下午5點17分走出法院拱手說，「謝謝大家關心」。（記者黃淑莉攝）

    2023/06/02 17:51

    首次上稿 17:11
    更新時間 17:51 新增沈宗隆走出法院說法及照片

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕國民黨籍雲林縣議長沈宗隆與多名議員涉嫌收受綠能業者賄賂案，沈宗隆的律師聲請具保停止羈押，雲林地方法院今天（2日）召開合議庭審理，裁定沈宗隆300萬元交保候傳。白手套包商鍾慶郎則在昨天150萬元交保，限制住居及禁止接觸共犯及證人。

    合議庭從2點半開始，約4點左右裁定300萬元交保，辦理相關程序後沈宗隆5點17分在太太及兒子等人陪同下走出法院，對面媒體詢問沈宗隆拱手說，「謝謝大家關心」，媒體再追問身體狀況，他回答，「身體還好」，之後即上車離開。

    沈宗隆與議員王又民、許留賓、黃文祥涉嫌以高報工程款方式，透過包商鍾慶郎收受達德集團共計2600萬賄賂，雲林地檢署接獲情資，今年3月8日兵分多路帶回沈宗隆等11人，偵訊後9日聲押沈宗隆、鍾慶郎等6人。

    雲林地方法院10日裁定沈宗隆200萬元、鍾慶郎100萬元交保，雲林地檢署提出抗告，雲林地院15日重新裁定沈、鍾收押，禁止接見通信、閱覽書報及觀看電視接觸外界資訊；雲林地檢署聲請延長羈押法院5月9日開庭後裁定延押。

    律師日前提出具保停押，地院今天開庭，經聽取檢辯雙方意見後，考量檢察官認為此案偵查進度及相關證據均已保全，當庭裁定停止羈押。

    地院指出，沈宗隆固然准許停止羈押，但仍具有羈押的原因，只是必要性上已經有其他替代手段，所以合議庭准予300萬元交保、禁止出境出海、限制住居，且命被告沈宗隆不得和本案共犯或證人接觸。

    鍾慶郎部分，雲林地檢署認為鍾對於案情已交代沒有羈押必要，聲請具保停止羈押，法院昨天裁定150萬元交保，限制住居，禁止接觸共犯及證人。

    雲林縣議長沈宗隆的妻子在法院繳交交保金。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣議長沈宗隆的妻子在法院繳交交保金。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雲縣議長沈宗隆在檢警搜索前換手機 涉賄收押抗告遭駁不得再抗告
    2023/03/20 16:51

    雲縣議長沈宗隆在檢警搜索前換手機 涉賄收押抗告遭駁不得再抗告
    沈宗隆涉賄收押國民黨中央沒動作 民進黨：可見兩黨對清廉要求不同
    2023/03/16 15:03

    沈宗隆涉賄收押國民黨中央沒動作 民進黨：可見兩黨對清廉要求不同

    CHIMEI奇美家電連續信譽品牌雙金殊榮
    「行賄的收押 收賄的交保」雲林議長涉賄200萬交保 檢要抗告
    2023/03/11 05:30

    「行賄的收押 收賄的交保」雲林議長涉賄200萬交保 檢要抗告
    自由爆新聞》雲林爆集體收賄案藍營遭疑邊罵邊貪？習「禁評」獨裁統治將面臨三大考驗
    2023/03/10 20:30

    自由爆新聞》雲林爆集體收賄案藍營遭疑邊罵邊貪？習「禁評」獨裁統治將面臨三大考驗

    最新科技聚落 4字頭買房市超值區
    涉綠能弊案 沈宗隆200萬交保：謝謝法官寬容與大度
    2023/03/10 05:58

    涉綠能弊案 沈宗隆200萬交保：謝謝法官寬容與大度
    雲縣議長沈宗隆、3議員涉綠能弊案 檢擴大追查2600萬賄款流向
    2023/03/09 14:46

    雲縣議長沈宗隆、3議員涉綠能弊案 檢擴大追查2600萬賄款流向
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播