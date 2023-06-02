涉集體收賄2600萬！雲林縣議長沈宗隆收押78天 300萬交保

收押78天，雲林縣議長沈宗隆今天300萬元交保，下午5點17分走出法院拱手說，「謝謝大家關心」。（記者黃淑莉攝）

2023/06/02 17:51

首次上稿 17:11

更新時間 17:51 新增沈宗隆走出法院說法及照片

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國民黨籍雲林縣議長沈宗隆與多名議員涉嫌收受綠能業者賄賂案，沈宗隆的律師聲請具保停止羈押，雲林地方法院今天（2日）召開合議庭審理，裁定沈宗隆300萬元交保候傳。白手套包商鍾慶郎則在昨天150萬元交保，限制住居及禁止接觸共犯及證人。

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合議庭從2點半開始，約4點左右裁定300萬元交保，辦理相關程序後沈宗隆5點17分在太太及兒子等人陪同下走出法院，對面媒體詢問沈宗隆拱手說，「謝謝大家關心」，媒體再追問身體狀況，他回答，「身體還好」，之後即上車離開。

沈宗隆與議員王又民、許留賓、黃文祥涉嫌以高報工程款方式，透過包商鍾慶郎收受達德集團共計2600萬賄賂，雲林地檢署接獲情資，今年3月8日兵分多路帶回沈宗隆等11人，偵訊後9日聲押沈宗隆、鍾慶郎等6人。

雲林地方法院10日裁定沈宗隆200萬元、鍾慶郎100萬元交保，雲林地檢署提出抗告，雲林地院15日重新裁定沈、鍾收押，禁止接見通信、閱覽書報及觀看電視接觸外界資訊；雲林地檢署聲請延長羈押法院5月9日開庭後裁定延押。

律師日前提出具保停押，地院今天開庭，經聽取檢辯雙方意見後，考量檢察官認為此案偵查進度及相關證據均已保全，當庭裁定停止羈押。

地院指出，沈宗隆固然准許停止羈押，但仍具有羈押的原因，只是必要性上已經有其他替代手段，所以合議庭准予300萬元交保、禁止出境出海、限制住居，且命被告沈宗隆不得和本案共犯或證人接觸。

鍾慶郎部分，雲林地檢署認為鍾對於案情已交代沒有羈押必要，聲請具保停止羈押，法院昨天裁定150萬元交保，限制住居，禁止接觸共犯及證人。

雲林縣議長沈宗隆的妻子在法院繳交交保金。（記者黃淑莉攝）

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